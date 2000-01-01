Historie modelářství v Proboštově je úzce spjata s místním Klubem lodních modelářů a Severočeským leteckým archivem Teplice. Ve městě nedaleko Teplic se uskutečnila přehlídka tvorby modelářů, která neukazovala jen obvyklá letadla či tanky, ale i plno historických osobností. Zde Zajíc z Hazmburka. Zajícové z Hazmburka byli český šlechtický rod, jehož příslušníci zejména ve 14. a 15. století zastávali významné funkce. Byli větví rodu Buziců a jejich rodovým sídlem se ve 14. století stal hrad Hazmburk.
Autor: Karel Nágl
Jean-Baptiste Colbert (29. srpna 1619, Remeš – 6. září 1683, Paříž) byl nejprve osobním sekretářem kardinála Mazarina a po jeho smrti se stal v roce 1661 francouzským ministrem financí za vlády Ludvíka XIV.
Autor: Karel Nágl
Sovětský pěšák, zimní válka 1939–1940
Autor: Karel Nágl
Německý horský myslivec, 1942
Autor: Karel Nágl
Waffen SS, zima 1942
Autor: Karel Nágl
Německý parašutista, zima 1942
Autor: Karel Nágl
British SAS Jeep gunner, North Africa, 1941
Autor: Karel Nágl
Voják budoucnosti – Future soldier, 2074 A.D.
Autor: Karel Nágl
Důstojník, Coldstream Guards Waterloo, 1815
Autor: Karel Nágl
Důstojník, 1st Georgian, Chattanooga Campaign, 1863
Autor: Karel Nágl
Desátník, 5th NY zouares Gaines Mill, 1862
Autor: Karel Nágl
Seržant, 93rd Sutherland Highlanders, Balaclava, 1854
Autor: Karel Nágl
Rollo Normanský, IX. století
Autor: Karel Nágl
Frank, III. století
Autor: Karel Nágl
Normanský rytíř, XI. století
Autor: Karel Nágl
Sienský střelec z kuše, XIV. století
Autor: Karel Nágl
Třetí bitva o Charkov, 19. 2. 1943 – 15. 3. 1943
Autor: Karel Nágl
Husitský válečník, 1424
Autor: Karel Nágl
Střelec z píšťaly XV. století
Autor: Karel Nágl
Německý parašutista, Holandsko 1940
Autor: Karel Nágl
Predátor
Autor: Karel Nágl
Timurův katafrakt, konec XIV. století
Autor: Karel Nágl
Militia Christi, XII. století
Autor: Karel Nágl
Daimyo, 1568–1600
Autor: Karel Nágl
Minamoto no Yoshitsune, 1159–1189
Autor: Karel Nágl
Náčelník Lakotů, 1800
Autor: Karel Nágl
Francouzský husar, 1813
Autor: Karel Nágl
Fanscinace nad klasickými válečnými jeepy
Autor: Karel Nágl
Zde ve variaci s železničním provedením
Autor: Karel Nágl
Poslušně hlásím, kde je důstojník, kterého mám odvézt?
Autor: Karel Nágl
Jeep Willys bylo velmi úspěšné americké offroadové lehké vojenské užitkové vozidlo vyráběné ve velkých počtech podle standardizované konstrukce pro USA a další spojenecké síly za druhé světové války mezi lety 1941 až 1945.
Autor: Karel Nágl
Džíp se stal hlavním lehkým kolovým dopravním prostředkem americké armády a jejích spojenců, kdy jej prezident Eisenhower jednou nazval „jednou ze tří rozhodujících zbraní, které USA během druhé světové války měly“.
Autor: Karel Nágl
Jeepy se staly tak slavnými, že nemohou chybět v žádné vzpomínce na 2. světovou válku.
Autor: Karel Nágl
Vzniklo asi 650 000 kusů, což představuje čtvrtinu z celkové produkce amerických nebojových motorových vozidel vyrobených za války a téměř dvě třetiny z 988 000 vyrobených lehkých vozidel s pohonem čtyř kol
Autor: Karel Nágl
Džíp byl považován za tak cenný vůz, že generál Eisenhower napsal, že většina vyšších důstojníků jej považovala za jedno z pěti nejdůležitějších kusů vybavení pro úspěch v Africe a Evropě.
Autor: Karel Nágl
Generál George Marshall nazval hranaté malé auto „největším příspěvkem Ameriky k modernímu válčení“.
Autor: Karel Nágl
Hasičská varianta
Autor: Karel Nágl
Název jeep se stal synonymem pro terénní automobil na celém světě a tento legendární vůz byl snad nejznámějším vozidlem druhé světové války.
Autor: Karel Nágl
Varianta pro záchranáře
Autor: Karel Nágl
Jeepy se na výstavě sdružovaly do hejn, zajímavostí byla elektrická koloběžka, která sice do historie nepatří, ale dosvědčuje smysl pro humor zdejších modelářů.
Autor: Karel Nágl
Jeep v pouštní výbavě
Autor: Karel Nágl
Posloužil i v plné střelecké výbavě.
Autor: Karel Nágl
Jeep jako vyprošťovací vůz
Autor: Karel Nágl
Posloužil i jako základna pro vojenské zpravodajství.
Autor: Karel Nágl
Tak toto je rébus a otázka pro všechny: Co je to za letadlo? Odpověď: Tvůrci z klubu si udělali legraci. Trup vzali z MiG-21, příď z F-16, křídla z Su-7.
Autor: Karel Nágl
A ještě jedno obří dioráma: Bitva u Chlumce
Autor: Karel Nágl
Bitva v roce roku 1813 znamenala významný střet napoleonských válek. Spojené armády Rakouska, Pruska a Ruska zde drtivě porazily francouzská vojska vedená generálem Vandammem.
Autor: Karel Nágl
Bitva zastavila Napoleonův postup do Čech a je považována za jednu z klíčových porážek francouzského císaře.
Autor: Karel Nágl
Hrdinský odpor ruských vojáků vedených generálem Ostermanem-Tolstým proti přesile bývá označován jako „české Thermopyly“.
Autor: Karel Nágl
Po porážce spojeneckých vojsk Rakouska, Pruska a Ruska Napoleonem v bitvě u Drážďan se francouzskému císaři naskytla možnost průniku do Čech. Vyslal tedy velitele I. francouzského sboru generála D. R. Vandamma s více než 30 000 muži s cílem pronásledovat spojeneckou, tzv. Českou armádu, obsadit Teplice a tím přerušit hlavní komunikaci mezi Drážďany a Prahou.
Autor: Karel Nágl
V pamětním zápise chlumecké kroniky se praví: „Každý honem utíkal, aby zachránil, co se ještě zachránit dalo. Ženy a děti, obtěžkány nejrůznějšími věcmi, a muži ženoucí dobytek prchali do hor, aby se skryli v blízkých lesích…“
Autor: Karel Nágl