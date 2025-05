Je to fascinující koníček party lidí, kteří se s vášní převlékají za různá monstra, respektive za proslulé postavy z filmů sci-fi. Tito nadšenci si sami vyrábějí propracované masky a kostýmy a vystupují v nich na mnoha akcích, čímž přinášejí radost fanouškům a zároveň si plní svůj sen.

Vy jste taková ta parta, co objíždí různé Comic-Cony?

No, my nejsme úplně typická parta, která by se scházela jen tak. Nás spojuje hlavně to, že máme rádi Predátory a Vetřelce, jak je všichni známe z kultovních filmů.