Hlavní postavou tohoto zimního zázraku je zručný automechanik Martin Pozdník, který vlastními silami sestrojil funkční prototyp ruční rolby. Vše začalo velmi spontánně, když udeřily mrazy.
Místní „všeuměl“, který je v obci známý svou technickou zdatností, nechtěl nechat led ladem a na koleni vyrobil zařízení, které dokáže plochu vyrovnat a vyleštit. Práce to nebyla snadná; konstruktér musel na led nanosit přes 130 kýblů vody, aby stroj správně fungoval.
Výsledek však předčil očekávání a nerovná ledová krusta se pod rukama šikovného řemeslníka změnila v profesionálně vypadající plochu, která okamžitě přitáhla pozornost celého okolí.
O to, aby se o mateřovském unikátu dozvěděl svět, se postaral další z místních nadšenců, který shodou okolností pracuje jako kameraman. Ten ve svém volném čase spravuje sociální sítě obce a video s domácí rolbou nasdílel pod hlavičkou „Mateřovského reportéra“.
Záběry se staly okamžitým virálním hitem a během krátké chvíle nasbíraly statisíce zhlédnutí. Lidé obdivují především kontrast mezi profesionální rolbou, jejíž cena se pohybuje v milionech korun, a tímto funkčním lidovým prototypem.
Celá akce dodala místnímu rybníku nový život a stala se hlavní zimní atrakcí. Nadšenci už plánují další vylepšení, jako je montáž umělého osvětlení, aby se dalo bruslit i po setmění.
Ironií osudu navíc zůstává fakt, že místní hospodský je profesionálním rolbařem v hokejové extralize, takže na kvalitu ledu ve Starém Mateřově nyní dohlížejí ti nejpovolanější.