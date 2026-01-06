Zázrak z Pardubicka. Místní kutil postavil vlastní rolbu a pobláznil internet

Marek Burza
Příběh o nadšení a české vynalézavosti se odehrává na zamrzlé návsi ve Starém Mateřově u Pardubic, kde místní komunita proměnila obyčejný rybník v dokonalé kluziště.

Hlavní postavou tohoto zimního zázraku je zručný automechanik Martin Pozdník, který vlastními silami sestrojil funkční prototyp ruční rolby. Vše začalo velmi spontánně, když udeřily mrazy.

Místní „všeuměl“, který je v obci známý svou technickou zdatností, nechtěl nechat led ladem a na koleni vyrobil zařízení, které dokáže plochu vyrovnat a vyleštit. Práce to nebyla snadná; konstruktér musel na led nanosit přes 130 kýblů vody, aby stroj správně fungoval.

VIDEO: Nizozemci se rozhodli v reálu postavit šílené nápady Pata a Mata

Výsledek však předčil očekávání a nerovná ledová krusta se pod rukama šikovného řemeslníka změnila v profesionálně vypadající plochu, která okamžitě přitáhla pozornost celého okolí.

O to, aby se o mateřovském unikátu dozvěděl svět, se postaral další z místních nadšenců, který shodou okolností pracuje jako kameraman. Ten ve svém volném čase spravuje sociální sítě obce a video s domácí rolbou nasdílel pod hlavičkou „Mateřovského reportéra“.

Kutil předběhl dobu. Měl solární box dřív, než se stal hitem hobbymarketů

Záběry se staly okamžitým virálním hitem a během krátké chvíle nasbíraly statisíce zhlédnutí. Lidé obdivují především kontrast mezi profesionální rolbou, jejíž cena se pohybuje v milionech korun, a tímto funkčním lidovým prototypem.

Celá akce dodala místnímu rybníku nový život a stala se hlavní zimní atrakcí. Nadšenci už plánují další vylepšení, jako je montáž umělého osvětlení, aby se dalo bruslit i po setmění.

Přes den řídí fekální vůz, ve volném čase je geniálním kovářem

Ironií osudu navíc zůstává fakt, že místní hospodský je profesionálním rolbařem v hokejové extralize, takže na kvalitu ledu ve Starém Mateřově nyní dohlížejí ti nejpovolanější.

Levně a jednoduše. Tak vymysleli rolbu na Pardubicku.
Domácí ručně poháněná rolba
Řidič hlavně musí umět bruslit pozadu.
Plnit zásobník bylo hlavní prací.
7 fotografií
