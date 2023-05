VIDEO: Dřevosochař dělá radost motorovou pilou. Obdarovává děti i kamarády

Práce se dřevem ho fascinuje. Začal malými věcmi, vyřezával dláty pro děti, když jezdily do školy v přírodě. Pak ho oslovila práce s pilou, ale dodnes by se neodvážil hodnotit svoji práci. „To musí zhodnotit ostatní. Pro mne je měřítkem, když se to libí ostatním,“ říká.

Drtivou většinu svých výtvorů rozdá kamarádům nebo pro dobročinné účely. Například ježek, kterého právě vyrábí na videu, poputuje do školky v Kostelci nad Černými lesy.

Řezbářství pomocí motorové pily je stále populárnější. Když si laik představí ten nebezpečný stroj, představí si nejspíš kácení stromů v lese. Pro řezbářství se však používají daleko drobnější stroje. Hlavně lišty bývají daleko kratší, i 20centimerové a se zúženým koncem, aby bylo možné tvarovat detaily.

Moravec nejraději pracuje s dubovým dřevem. „Výrobky z něj mají dobrou strukturu, dlouho vydrží a navíc nechlupatí,“ popisuje. A navíc si rád hraje, ukazuje na videu u vyřezané obří hrací kostky. „Jsem zvědavý, kdo ji dokáže dobře hodit“.

Další náhled do světa Petra Moravce uvidíte na YouTube: