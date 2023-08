Rozsedli jste si zahradní křesílko? Nic není ztracené. Nastoupí první pomoc

Muže se to stát každému. Chystáte se uvelebit ke kávě na zahradním posezení, usednete do křesílka a křup. Normálně se pod vámi poroučí k zemi. Křesílko je zlomené, vy máte naraženou zadní část těla. Nejdřív hrobové ticho, pak hurónský smích. Po něm jsme se podívali, co se vlastně stalo.