Modelářská euforie. Výstava předvedla vojenskou techniku, auta i drama na moři
Soutěžní výstava Panthers Cup je potěšila tisíce návštěvníků. Mohli vidět modely všech možných kategorií, od diorámat přes figurky až po bojovou techniku.
Toto je dvacet nejbizarnějších koníčků, u kterých se rozhodně nebudete nudit
Hledáte inspiraci pro nový koníček, nebo se jen chcete pobavit nad lidskou vynalézavostí? Přinášíme vám 20 nejneobvyklejších a nejbizarnějších zálib z celého světa, nad kterými zůstává rozum stát. A...
Biobazén pořídili za zlomek ceny, rodina si ale při natáčení s Lefflerem mákla
Asi nejkomplikovanější a nejnáročnější proměna zahrady z celého natáčení pořadu České televize Tři v zahradě proběhla u zrekonstruovaného domu po prarodičích v Mladé Boleslavi. Majitele čekal nelehký...
Kdo prožil dětství bez wi-fi, určitě měl některou z těchto ikonických hraček
Výběr ikonických hraček 20. století nabízí fascinující pohled na dětství v éře bez displejů, kdy fantazii poháněl plech, plast a mechanické strojky. Tato kolekce připomíná éru československého...
Velký slimák v leopardím kožíšku chrání zahradu i úrodu. Hýčkejte si ho
Slimák největší, známý svou charakteristickou leopardí kresbou, představuje v zahradě fascinující výjimku mezi plži, protože na rozdíl od svých příbuzných může být pro pěstitele skutečným spojencem....
Tradiční moravské odrůdy vína: Proč znovu milujeme Frankovku či Tramín?
Vinařský svět je plný módních vln. Jednou všichni touží po novozélandském Sauvignonu, podruhé po argentinském Malbecu. Mezitím se ale na prosluněných svazích jižní Moravy potichu odehrává velký...
Z drobných zelených lístků získáte nejen čtyřikrát víc bílkovin než z vajíčka
Dalo by se říct, že je to takový zelený trpaslík, který dobývá svět. Jmenuje se okřehek menší (Lemna minor), a je to taková nenápadná drobná rostlinka, která tiše pluje po hladinách rybníků a...
Nedělní dávka dobré nálady. Užívejte si jara jako mazlíčci čtenářů iDNES.cz
Odložit starosti a vyrazit ven, užít si pohybu, čerstvého vzduchu, svých blízkých, přátel a sluníčka. To by měl člověk udělat každý krásný jarní den. Stačí si vzít příklad ze čtyřnohých přátel našich...
Lachtan se necvičí, aby mával na diváky. Má to jiný důvod, líčí ředitelka pražské zoo
Do pražské zoo se Lenka Poliaková vrátila po třinácti letech. Střídá ředitele, který rezignoval po drtivé kritice bývalých i současných zaměstnanců. Sama s ním kdysi měla problémy, ale účty si...
Krmení drůbeže i výšlap s kozami. Farma na Vysočině nabízí venkovské zážitky
Farma s koňmi, kozami, drůbeží či králíky nemusí fungovat jen na vsi. Lidé ji najdou i v Třebíči. Ve čtvrti Poušov léta funguje Kozí spolek, malá oáza klidu u řeky Jihlavy. Za zvířaty tam míří nejen...
Za stovku kupte lahvičku tohoto přípravku a máte domácnost jako z cukru
Ten tajemný přípravek je obyčejný glycerin. Je to všestranná a netoxická látka, která díky svým hygroskopickým vlastnostem a schopnosti změkčovat materiály nachází uplatnění v mnoha oblastech běžného...
Ztracená místa lze přivést k životu, ochránit i vydělat, říká architektka
Krajiny je málo, konstatuje krajinářská architektka Jana Pyšková, která se věnuje nejen tématu revitalizace industriální městské krajiny, ale ráda proměňuje i soukromé zahrady, které už mají nějakou...
Liberec vyhlíží velblouďata, starého samce vystřídal plodný Lorenzo
Samec velblouda dvouhrbého z Olomouce přináší liberecké zoologické zahradě naději na nové přírůstky. Devítiletého Lorenza, jenž je v nejlepším reprodukčním věku, hned po příjezdu připustili k místním...
Květiny jarního lesa vás nadchnou, mnohé si můžete přenést do své zahrady
Během výletů a procházek obdivujete koberce rozkvetlých lesních rostlin. A nejednoho zahradního nadšence napadne, zda by se daly pěstovat i na zahradě. Dobrá zpráva je, že jejich „zahradní verze“...