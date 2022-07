VIDEO: Tento kluk vás ohromí, z jediného kusu papíru vyrobil obří origami

Michal s Lucií bydlí v pronájmu, ale podařilo se jim pořídit byt v panelovém domě před rekonstrukcí, který by chtěli...

Superčerv si rád pochutnává na polystyrenu. Znamená naději pro recyklaci

Vědci zjistili, že určitý druh „superčerva“ může skutečně jíst plast, aniž by mu to uškodilo. To ukazuje cestu k...