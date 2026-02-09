Základem tohoto futuristického zavazadla je materiál UltraMatrix, což je speciální polypropylenový kompozit původně vyvinutý pro potřeby leteckého a vesmírného průmyslu. Na rozdíl od běžných kufrů se UltraMatrix vyrábí natahováním a pletením polypropylenových vláken, která jsou následně tepelně zatavena do jednolitého plátu bez použití lepidel či pryskyřic.
Tato unikátní struktura umožňuje skořepině pod tlakem pružit místo praskání, efektivně rozptýlit energii nárazu a poté se vrátit do původního tvaru, a to i v extrémních mrazech nebo horku.
|
Let jenom s příručním zavazadlem ušetří peníze i problémy. Jaká jsou úskalí?
Aby výrobce Mous dokázal, že nejde jen o marketingové řeči, podrobil kufr ultimátní zkoušce a vyhodil ho z okna letícího letadla. Výsledek?
Kufr přežil jen s několika povrchovými škrábanci a zůstal plně funkční. Inženýři se totiž zaměřili na nejčastější slabiny cestovních tašek – zatímco běžné skořepiny jsou sice tlusté a těžké, ale křehké, tento kufr sází na lehkost a pružnost. Celé zavazadlo váží pouhých 2,8 kg, což je zhruba stejně jako průměrná čivava.
|
O krok blíž k příručnímu kufru zdarma. EU připravuje leteckou novinku
Kromě samotného těla věnoval výrobce pozornost i kritickým součástkám, jako jsou kolečka a madla. Kufr je osazen špičkovými japonskými kolečky Hinomoto pro tichý a hladký pohyb a robustním teleskopickým madlem složeným ze 46 dílů, které minimalizuje nepříjemné chrastění.
Vnitřní prostor o objemu 36 litrů (rozměry kufru 55 × 40 × 20 cm) doplňuje kompresní podložka a praktická zadní kapsa pro rychlý přístup k pasu nebo letenkám.
|
VIDEO: Jak si sbalit zavazadlo do letadla. Návod pro úplné začátečníky
Výrobce věří své konstrukci natolik, že na kufr nabízí 25letou omezenou doživotní záruku. Většinu klíčových prvků, jako jsou zámky nebo kolečka, si navíc uživatel může v případě potřeby vyměnit sám doma pomocí obyčejného šroubováku, čímž se prodlužuje životnost výrobku a šetří životní prostředí.
Počítejte ovšem s vyšší cenou. Tento technologický kousek je aktuálně k dispozici v předprodeji za cenu 319,99 liber (necelých 9 000 Kč) s plánovaným odesíláním v květnu 2026. Kdo však hodně cestuje a rozbitých kufrů zažil už hodně, možná by se mu vyšší investice vyplatila.
|
Centimetr navíc a kufr se prodraží. Cestující si stěžují na aerolinky