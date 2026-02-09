Konec zničených zavazadel. Odolný kufr přežije i pád z letadla

Marek Burza
Téměř každý cestovatel to zažil – po únavném čekání u pasové kontroly sledujete na zavazadlovém pásu svůj kufr, který se k vám sune s prasklým rohem nebo utrženým kolečkem. Dny, kdy jste museli používat ochrannou fólii, jsou však u konce, protože značka proslulá svými odolnými kryty na telefony, právě odhalila technologický zázrak v podobě „nezničitelného“ cestovního kufru.
Takto někdy dopadne kufr po nakládce a vykládce z letadla.
Kufr váží 2,8 kg.
Tichá kolečka, superodolný skelet a spolehlivé madlo, to jsou hlavní benefity nového kufru.
Skořepina je velmi lehká a průžná.
9 fotografií

Základem tohoto futuristického zavazadla je materiál UltraMatrix, což je speciální polypropylenový kompozit původně vyvinutý pro potřeby leteckého a vesmírného průmyslu. Na rozdíl od běžných kufrů se UltraMatrix vyrábí natahováním a pletením polypropylenových vláken, která jsou následně tepelně zatavena do jednolitého plátu bez použití lepidel či pryskyřic.

Tato unikátní struktura umožňuje skořepině pod tlakem pružit místo praskání, efektivně rozptýlit energii nárazu a poté se vrátit do původního tvaru, a to i v extrémních mrazech nebo horku.

Let jenom s příručním zavazadlem ušetří peníze i problémy. Jaká jsou úskalí?

Aby výrobce Mous dokázal, že nejde jen o marketingové řeči, podrobil kufr ultimátní zkoušce a vyhodil ho z okna letícího letadla. Výsledek?

Kufr přežil jen s několika povrchovými škrábanci a zůstal plně funkční. Inženýři se totiž zaměřili na nejčastější slabiny cestovních tašek – zatímco běžné skořepiny jsou sice tlusté a těžké, ale křehké, tento kufr sází na lehkost a pružnost. Celé zavazadlo váží pouhých 2,8 kg, což je zhruba stejně jako průměrná čivava.

O krok blíž k příručnímu kufru zdarma. EU připravuje leteckou novinku

Kromě samotného těla věnoval výrobce pozornost i kritickým součástkám, jako jsou kolečka a madla. Kufr je osazen špičkovými japonskými kolečky Hinomoto pro tichý a hladký pohyb a robustním teleskopickým madlem složeným ze 46 dílů, které minimalizuje nepříjemné chrastění.

Vnitřní prostor o objemu 36 litrů (rozměry kufru 55 × 40 × 20 cm) doplňuje kompresní podložka a praktická zadní kapsa pro rychlý přístup k pasu nebo letenkám.

VIDEO: Jak si sbalit zavazadlo do letadla. Návod pro úplné začátečníky

Výrobce věří své konstrukci natolik, že na kufr nabízí 25letou omezenou doživotní záruku. Většinu klíčových prvků, jako jsou zámky nebo kolečka, si navíc uživatel může v případě potřeby vyměnit sám doma pomocí obyčejného šroubováku, čímž se prodlužuje životnost výrobku a šetří životní prostředí.

Počítejte ovšem s vyšší cenou. Tento technologický kousek je aktuálně k dispozici v předprodeji za cenu 319,99 liber (necelých 9 000 Kč) s plánovaným odesíláním v květnu 2026. Kdo však hodně cestuje a rozbitých kufrů zažil už hodně, možná by se mu vyšší investice vyplatila.

Centimetr navíc a kufr se prodraží. Cestující si stěžují na aerolinky
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Mazlíčci čtenářů iDNES.cz jsou lékem na únorový splín. Potěšte se fotogalerií

Hope Dream Zlatá kudrnka

Sníh, ledový vítr, málo sluníčka a zima mohou i náladu poslat pod bod mrazu. Kdo však zimní splín neřeší, jsou naši čtyřnozí kamarádi. Vybrali jsme pro vás téměř stovku opravdu povedených čtenářských...

Obří doga váží 70 kilogramů. Myslí si však, že je kapesní mazlíček

Život s německou dogou jménem Wellington připomíná spíše soužití s koněm než s...

Život s německou dogou jménem Wellington připomíná spíše soužití s koněm než s běžným domácím mazlíčkem, což jeho majitelka Alice Banister pociťuje každý den na vlastní kůži. Tento jemný obr vážící...

Zasaďte si ovocný keř, co ke konci zimy nakrmí včely a na konci léta vás

Zahradnice po ruce, Lenka Eywa, dřín, ovocný keř

Hledáte nenáročný, krásný a zároveň jedlý keř, který obohatí vaši zahradu, kuchyni a ještě na konci zimy nakrmí hladové včely? Případně plodící keř do živého plotu nebo na zpevnění svahu? Zkuste dřín...

Cukrářskou zástěru v ČT oblékl zubař, fešná farmářka i student architektury

Peče celá země IV., 2. díl, 2026

Do řeky se prý nemá vstupovat dvakrát, o pečení a kuchyni to však evidentně neplatí. Na začátku ledna odstartovala už čtvrtá řada soutěže Peče celá země. Kdo zabojuje o titul cukrářského krále, a kdo...

KVÍZ: Jak se vyznáte v kávě, její přípravě a historii? Soutěžte o vouchery

Soutěž
Podle průzkumu firmy Tchibo, která srovnávala „kávové“ zvyklosti Čechů,...

Tento kvíz se zaměřuje na fascinující svět kávy, od jejích historických počátků a pěstování až po moderní metody přípravy a vědecké zajímavosti. Prozkoumáte v něm různé odrůdy kávovníků, specifika...

Do domoviny na Kavkaz odletělo 18 zubrů najednou. I krávy s teletem z Prahy

Zoo Praha, zubr evropský, reintrodukce, Baku, Ázerbájdžán

Zubři evropští ze Zoo Praha a Zoo Olomouc dorazili na konci ledna v pořádku do Ázerbájdžánu. V Národním parku Shahdag posílí tamní, volně žijící reintrodukovanou populaci. Je to místo, odkud...

9. února 2026

Konec zničených zavazadel. Odolný kufr přežije i pád z letadla

Takto někdy dopadne kufr po nakládce a vykládce z letadla.

Téměř každý cestovatel to zažil – po únavném čekání u pasové kontroly sledujete na zavazadlovém pásu svůj kufr, který se k vám sune s prasklým rohem nebo utrženým kolečkem. Dny, kdy jste museli...

9. února 2026

Mazlíčci čtenářů iDNES.cz jsou lékem na únorový splín. Potěšte se fotogalerií

Hope Dream Zlatá kudrnka

Sníh, ledový vítr, málo sluníčka a zima mohou i náladu poslat pod bod mrazu. Kdo však zimní splín neřeší, jsou naši čtyřnozí kamarádi. Vybrali jsme pro vás téměř stovku opravdu povedených čtenářských...

8. února 2026

Žije v minibusu s kočkou. Ušetřil za nájem, jen neví, zda tam dostane ženu

Timothy Knight přestavěl mikrobus na pojízdný byt.

Tim Knight vyměnil drahý podnájem za svobodu v přestavěném minibusu a díky tomu ušetřil přes půl milionu korun. Navzdory výraznému finančnímu prospěchu a psychické pohodě však autor otevřeně...

7. února 2026

Konec zabijaček v Čechách? V oblibě jsou stále více pseudozabijačky, líčí řezník

Premium
ilustrační snímek

Jeden z největších zimních kulinářských zážitků je na ústupu. Nemůže za to zlý Brusel, jak by se snad mohlo zdát s ohledem na lavinu tamějších „bohulibých“ nápadů, ale naše vlastní lenost, píše...

6. února 2026

Zasaďte si ovocný keř, co ke konci zimy nakrmí včely a na konci léta vás

Zahradnice po ruce, Lenka Eywa, dřín, ovocný keř

Hledáte nenáročný, krásný a zároveň jedlý keř, který obohatí vaši zahradu, kuchyni a ještě na konci zimy nakrmí hladové včely? Případně plodící keř do živého plotu nebo na zpevnění svahu? Zkuste dřín...

6. února 2026

KVÍZ: Jak se vyznáte v kávě, její přípravě a historii? Soutěžte o vouchery

Soutěž
Podle průzkumu firmy Tchibo, která srovnávala „kávové“ zvyklosti Čechů,...

Tento kvíz se zaměřuje na fascinující svět kávy, od jejích historických počátků a pěstování až po moderní metody přípravy a vědecké zajímavosti. Prozkoumáte v něm různé odrůdy kávovníků, specifika...

vydáno 6. února 2026

Zimní a jarní parazité u zvířat: Proč mráz škůdce nezastaví?

Ve spolupráci
Zatočte s roztoči efektivně a ekologicky.

Mnoho chovatelů žije v nebezpečném omylu. Domnívají se, že s prvním mrazem boj s parazity končí a začíná období klidu. Opak je však pravdou. Zatímco venkovní příroda spí, v zateplených stájích, psích...

5. února 2026

Chia semínka chrání před tloustnutím a následky průmyslově zpracované stravy

Chia semínka použijete do pudinků, jogurtů, ale do koláčů a dalších jídel.

Nová vědecká studie naznačuje, že konzumace chia semínek může představovat účinnou zbraň v boji proti negativním dopadům vysoce průmyslově zpracovaných potravin na lidský mozek i tělo. Tento výzkum...

5. února 2026

Když je nám ouvej, kočky fungují jako naše zrcadlo. Vycítí i rakovinu, popisují vědci

Premium
Prémium, kočka, čich, studie, rozpoznání nemoci,

Spojení, které máme se svými domácími mazlíčky, je často velmi silné. Možná vás však překvapí, že podle některých studií si k nám kočky vytvářejí stejně silné, nebo dokonce silnější pouto než psi....

5. února 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Vypěstujte si kávu. Získáte pokojovku s krásnými listy, možná i zaplodí

Krásné listy bude mít i váš domácí kávovník.

Nemusíte se vydávat na jiný kontinent, abyste viděli, jak vypadá kávovník. Poroste vám i doma. Velkopěstiteli se tedy nestanete, ale kávové třešinky při správné péči sklidit můžete. A to je pak velká...

4. února 2026

Obří doga váží 70 kilogramů. Myslí si však, že je kapesní mazlíček

Život s německou dogou jménem Wellington připomíná spíše soužití s koněm než s...

Život s německou dogou jménem Wellington připomíná spíše soužití s koněm než s běžným domácím mazlíčkem, což jeho majitelka Alice Banister pociťuje každý den na vlastní kůži. Tento jemný obr vážící...

4. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.