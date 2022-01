Vyrobte si jednoduchý stojan na víno, na míru svému vkusu i potřebám

Protože Zdenko jako správný chalupář věci raději recykluje, než vyhazuje, použil materiál, který měl po ruce. Starou hrubou dřevěnou fošnu, kterou našel kdysi kdesi vyhozenou, a zbytky terasových desek po nedávné rekonstrukci terasy na chalupě. Jak je vidět, i z mála se dá vyrobit zajímavé a zcela funkční dílko.

Každý kutil si samozřejmě může vytvořit své vlastní vylepšení stojanu: více či méně polic, nejrůznější povrchové úpravy dřeva či nejrůznější materiály. Zdenkův návod berte především jako inspiraci, že vyrobit sympatickou věc lze i s jednoduchou výbavou a z odpadového materiálu.

Zdenko při výrobě stojanu použil:

dřevo o rozměrech 125 × 16 × 4 cm

4 ks terasových (či jakýchkoliv jiných destiček) o rozměrech minimálně 30 × 12,5 × 2,5 cm

šrouby do dřeva, 16 ks, tloušťka 0,8 cm, délka 10 cm

pevné přírodní lano (jutové, konopné, bavlněné nebo dle vkusu) – průměr 1 cm, délka minimálně 50 cm

lahve vína, 4 ks, případně více

z nářadí pak pilku na dřevo, vrtačku s 6mm a s 12mm vrtáky, šroubovák, brusný papír, tužku, metr, nůžky a úhelník

Zdenko Šutta v 10 krocích radí, jak na to

1. Vyrobíme poličky

Nejprve si vyrobíme čtyři stejné poličky, v našem případě z kousků desek červeného smrku. Odměříme si vzdálenost 30 cm, podle úhelníku si narýsujeme kolmé čáry a ruční či pokosovou pilou nařežeme destičky.

2. Přebrousíme hrany

Hrany destiček, případně znečištěné plochy přebrousíme, nejlépe brusným papírem zrnitosti 150. Podobně postupujeme i s masivní dřevěnou fošnou. Je-li třeba, opilujeme strany do pravého úhlu a přebrousíme, případně ponecháme desku takovou, jaká je, včetně hrubých nepřesností a „nedokonalostí“. Jde jen o to, jak to vidíte a cítíte vy.

3. Rozměříme si první poličku

A jdeme na první poličku. Fošnu si položíme na stůl, vrchní strana je ta, která bude ve výsledku viditelná. Ve spodní části fošny si tužkou naznačíme střed její šířky. Stejně tak si najdeme a označíme i střed poličky. Tu následně přiložíme kolmo k fošně tak, aby spolu středy lícovaly. To znamená, že destička bude mít na obou stranách fošny stejný přesah, v našem případě 7 cm z každé strany.

Tužkou si na fošnu obkreslíme hrany poličky, přičemž spodek fošny necháme 1 cm přesahovat. Úhelníkem si narýsujeme čáru, která bude přesně ve středu mezi dvěma obrysovými čarami tak, aby s nimi byla rovnoběžná, ale také kolmá k rovině fošny.

4. Přivrtáme šroubky jako zarážky

V závislosti na hloubce naší destičky, tedy poličky (u nás je to 12,5 cm), si kolmo na její rovinu navrtáme do dřeva dva šroubky. Před vrtáním doporučujeme přiložit k poličce a fošně láhev vína, abychom se ujistili, že tam po našroubování bude dostatečný prostor na její uložení.

V našem případě jsme místo na šrouby zvolili 3 cm od podlouhlého okraje a 10 cm z obou stran od užšího okraje poličky, čili přesně v třetinách její délky. Vrtačkou si nejprve předvrtáme dírky. Použijeme 6mm vrták. Šroubky potom zapustíme do hloubky přibližně 2 cm ručním anebo elektrickým šroubovákem.

Příprava a připevnění první poličky

5. Vyměření a předvrtání otvorů v poličce

Na podlouhlé boční straně, konkrétně na té, která je vzdálenější od zapuštěných šroubků, si ve středové linii vyznačíme dva body. Kvůli jednoduššímu postupu opět ve třetinách délky desky, tedy 10 cm od okraje. Vzdálenost mezi dírami je také 10 cm. Naším starým dobrým známým – 6mm vrtákem – vyvrtáme dva otvory s hloubkou přibližně 4 cm.

6. Předvrtáme fošnu a připevníme první polici

Do fošny si taktéž předvrtáme díry. Důležité je, aby byly symetrické a vzdálené od sebe stejně jako ty na poličce, tedy 10 cm. Místa na vrtání si vyznačíme na čáře, kterou už máme narýsovanou (viz krok č. 3). Vzdálenosti od bočních okrajů jsou v našem případě 3 cm, velmi důležité je přesné vyměření.

Fošnu otočíme opačně a vysuneme z pracovního stolu tak, abychom mohli zespodu přiložit poličku. Z vrchní části fošny zapouštíme šroubovákem nejprve jeden šroub a pokračujeme s ním kolmo i do poličky. Neutahujeme ji ihned na maximum, necháme tam vůli. Stejně zapustíme i druhý šroubek. Oba dotáhneme až poté, co se ujistíme, že je police na fošnu připevněna skutečně kolmo a svírá s ní tedy 90° úhel.

7. Vyměření umístění zbývajících poliček

Spodní polička je hotová. Vyzkoušíme, jak do ní „pasuje“ láhev vínka. Pokud je vše v pořádku, jdeme na vyměření umístění dalších poliček. Opět je nejdůležitější přesnost, aby byly poličky od sebe stejně vzdálené a rovnoběžné. Znáte to – dvakrát měř, jednou řež. Vzdálenost mezi policemi jsme si zvolili 28 cm, aby zůstal dostatečný prostor nad vrchní lahví na zavěšení celé konstrukce. A také aby výsledek působil esteticky.

8., 9. a 10. krok

8. Dvakrát měř, jednou řež...

Dále postupujeme obdobně jako u první police. Úhelníkem si ve vzdálenosti 28 cm narýsujeme kolmice na podlouhlou část fošny a vyznačíme na nich body. Pro jistotu si na fošnu zkusmo poskládáme poličky a vše ještě jednou přeměříme. Poté si předvrtáme dírky, zapustíme šroubky a sešroubujeme.

9. Připevníme zbývající police

Jako druhou v pořadí je vhodné připevnit nejsvrchnější polici. Konstrukci je pak možné položit na stůl a postupuje se rychleji. Skryté spoje jsou sice vizuálně vděčné, ale náročnější na výrobu. Proto neuškodí ještě jednou připomenout důležitost přesného vyměření.

10. Připevníme fošnu na stěnu pomocí lana

A finišujeme! Ve středu vrchní části fošny, zhruba 8 cm od horního okraje, vyvrtáme otvor o hloubce 12 mm. Skrz něj provlečeme lano o průměru 10 mm, dlouhé 50 cm. Na obou jeho koncích uvážeme jednoduché osmičkové uzly. A parádní, velmi stylový stojan na víno můžeme zavěsit na stěnu. Zaplníme lahvemi a za odměnu si můžeme rovnou jednu otevřít.