Jak byste definoval slovo murál?

V doslovném překladu z angličtiny to znamená „nástěnná malba“. V současnosti jsou ale jako murály označovány hlavně velkoplošné malby ve veřejném prostoru. Podtrhávám slovo „velkoplošné“. Graffiti na zakázku, které tady má již dlouhou tradici, zahrnuje i menší malby, často na ploše pouze několika metrů čtverečních. U murálu se hraje na mnohem větším hřišti. Řekněme od 100 m2 dále. A na rozdíl od pouličního graffiti vznikají murály vždy pouze legální cestou. Většinou je to odezva na přímou objednávku majitele dané budovy nebo plochy. Stále častější jsou případy, kdy majitel svou prázdnou zeď nabídne umělcům jako obří plátno. Často i bez představy, co tam chce mít namalováno.

S nadsázkou říkám, že dříve se rozpadne zeď než malba.