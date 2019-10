VIDEO: Modeláři měli svátek, v Letňanech se konal veletrh Model Hobby

Letos je to přesně 20 let, co se veletrh Model Hobby konal poprvé na výstavišti v pražských Letňanech. Je jednou z nejstarších modelářských akcí v Evropě a jeho historie sahá až do roku 1992, kdy se konal první ročník v Paláci u Hybernů.

Téměř 30 let díky veletrhu získávají zájemci o modelářský koníček přehled o tom, jaké jsou na trhu novinky a trendy. Mezi novinkami, které byly k vidění na veletrhu poprvé, byly například 3D tiskárny.

Velkým lákadlem je obvykle na podobných akcích rozsáhlý doprovodný program. A to proto, že na žádné jiné akci v zemi není k vidění tolik modelářských odborností na jednom místě. Stovky RC modelů aut, lodí, kamionů či tanků.

Na většině ploch doprovodného programu je možné si zapůjčit RC model a vyzkoušet si jej. Letosi návštěvníky hodně lákaly RC modely vojenské techniky. Jak v „klasickém“ měřítku 1:16, které měly na pražském veletrhu premiéru, tak i v „obřím“ měřítku 1:6.

Veletrh kreativní tvorby ukázal několik technik, například sítotisk, linoryt a také technika fototransferu. Každý ze zájemců se mohl prostřednictví workshopů naučit, jak vytisknout svou fotografii na laserové tiskárně a jednoduše přenést třeba na tričko.