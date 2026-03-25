Jak dlouho trvalo vytisknout Prvoka?
Navrhli jsme ho v roce 2019 s ateliérem Scoolpt a od první skici až po realizaci to trvalo rok. Samotný tisk byl už velmi rychlý, zabral nám jen dva dny. Vytiskli jsme dvě nosné části domu, které jsou spojené středovou montovanou dřevěnou konstrukcí s dominantním elipsoidním vstupním oknem. Následná kompletace trvala ještě dva měsíce; dodělávali jsme rozvody, podlahy, střechu a další části.
Má význam ho využívat, jen pokud to dává smysl. Hodí se na atypické, organické tvary, protože na ně nemusíte vyrábět formy.