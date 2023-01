Zachránil mě detox olovem, přiznává experimentální umělec Martin Zet

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Olovo je zázračné, věří sochař a výtvarník Martin Zet. Zkoušel je roztavené lít kromě forem třeba do friťáku, do vlastních bot nebo ze střechy domu do sudu s vodou či nádob s pracím gelem. Fyzická práce s litím olova mu pomáhá zapomenout na současnou politickou realitu.