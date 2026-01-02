Ze zlomeného srdce vznikly Marmelády s příběhem. Dnes sladí světové kuchyně

Anglické rčení říká: Když ti život nadělí citrony, udělej z nich limonádu. Když Hanka zjistila, že její partner takzvaně zapomněl, že už jednu holku má, vzala si toto rčení k srdci, jen si ho trochu přizpůsobila. Což jsem tedy vzala hodně hopem, protože tak snadné to samozřejmě nebylo. Hana totiž tou dobou pečovala o jejich malého syna v Německu, kam se za partnerem přestěhovala, a zároveň byla v pátém měsíci těhotenství. To je citronů na jednoho člověka až dost.
Panuje přesvědčení, že do marmelády se dává ovoce, které by se jinak vyhodilo. Já naopak dávám jen to prvotřídní.