O stará křesla jsem se málem poprala. Redesignérka dává nábytku druhou šanci

Lucie Šafářová, upcyklátorka vintage nábytku (5. května 2025)

Anna Bortlová
  17:00
Nábytek, který sloužil předchozím generacím, dostává díky Lucii Šafářové druhou šanci. Křesla oživí novým čalouněním a svěží tvář dodá i komodám. „Nejsem restaurátorka. Mým cílem není držet se původního vzhledu, ale aby se nábytek znovu používal,“ vysvětluje původní profesí analytička.

Máte doma své oblíbené křeslo?
Mám krásné investiční křeslo, které jsem si sama přečalounila, ale zatím ho do obýváku nedám. Mám totiž taky tříletou holčičku a na zdi otisky jejích rukou od kakaa. Toho bych křeslo ráda ušetřila, takže zatím čeká v garáži, až přijde jeho čas. Jde o ikonický model H269 od českého návrháře Jindřicha Halabaly. Je symbolem českého nábytkářství první republiky a v dnešní době se jeho pořizovací cena pohybuje kolem padesáti tisíc. Navíc se těžko shání, málokdo ho prodává.

Když pracujete s takovým kouskem, máte ještě obavy, abyste to nepokazila?
Teď už ne, ale zrovna tohle křeslo bylo první, které jsem dělala tradiční technikou, kdy se jako výplň používá africká tráva. Jezdila jsem do Ateliéru Helena k paní Heleně Rubášové, která mě řemeslo učila, a spolu jsme křeslo čalounily. Tenkrát bych si na to sama netroufla.

Říkají mi, že jsem ničitel umění, a já odpovídám, že jsem dala druhou šanci nábytku, který by jinak skončil na smetišti.

Krmítko v americkém Ohiu

