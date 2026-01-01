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Česká modelářská preciznost je známá po celém světě. Nyní se to znovu ukázalo v Karlových Varech na tradiční výstavě. Vought V-173 Flying Pancake
Autor: Karel Nágl
Karlovarský kit klub ve spolupráci s Krajskou knihovnou Karlovy Vary uspořádal soutěžní výstavu plastikových modelů – Karlovarský pohár 2026. Zde Messerschmitt Me 262A Schwalbe
Autor: Karel Nágl
Akce se uskutečnila v sále hlavní budovy Krajské knihovny Karlovy Vary. Na obrázku je MiG-15.
Autor: Karel Nágl
Tématem letošního ročníku byly hlavně Izraelské obranné síly. Zde je obrázek modelu Junkers Ju 52 Float Plane.
Autor: Karel Nágl
Karlovarský pohár 2026 se nesl v duchu památky na jejich zesnulého kolegu Petra Votruby. Avia BH-21
Autor: Karel Nágl
Short Sunderland Mk.III
Autor: Karel Nágl
Doflug D-3801
Autor: Karel Nágl
Fiat G 55 Centauro
Autor: Karel Nágl
Messerschmitt Bf 109F2
Autor: Karel Nágl
North American T-6G Texan
Autor: Karel Nágl
Republic P-47D Thunderbolt
Autor: Karel Nágl
Avia BH-10
Autor: Karel Nágl
IAR 80 (Early)
Autor: Karel Nágl
DH.94 Moth Minor
Autor: Karel Nágl
Aero L-39C Albatros
Autor: Karel Nágl
Mitsubishi F-15J Eagle
Autor: Karel Nágl
Aero L-29 Delfín
Autor: Karel Nágl
Dassault Mirage 2000C + Dassault Mirage F1C
Autor: Karel Nágl
General Dynamics F-16I Sufa
Autor: Karel Nágl
Fokker D.VI (OAW)
Autor: Karel Nágl
Junkers Ju 88 C-6
Autor: Karel Nágl
Bf-110D, Ju-88 C6, Ju-88 R-2 Nacht ADLERS
Autor: Karel Nágl
Bristol M.1C
Autor: Karel Nágl
Northrop Grumman EA-6B Prowler
Autor: Karel Nágl
General Dynamics F-16A Netz
Autor: Karel Nágl
McDonnell Douglas F-4E Phantom II
Autor: Karel Nágl
McDonnell Douglas F-4E Phantom II
Autor: Karel Nágl
F-16D Barak
Autor: Karel Nágl
F-14A Tomcat IRIAF
Autor: Karel Nágl
McDonnell Douglas A-4M Skyhawk
Autor: Karel Nágl
Horten Ho-229A
Autor: Karel Nágl
Grumman Martlet Mk.VI
Autor: Karel Nágl
Short Crusader
Autor: Karel Nágl
Lockheed F-5A Lightning
Autor: Karel Nágl
Avia BH-17
Autor: Karel Nágl
Supermarine Walrus Mk.I
Autor: Karel Nágl
Avia S-199
Autor: Karel Nágl
Messerschmitt Bf 109 E-7 Trop
Autor: Karel Nágl
Mitsubishi UH-60J SAR
Autor: Karel Nágl
Enstrom TH-480B
Autor: Karel Nágl