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Nová Godzilla je tu a rovnou s rekordem. Set 21375 z řady Ideas má 5 363 dílků, víc než kterýkoli jiný set postavený podle fanouškovského návrhu. Hotová Godzilla měří přes půl metru, hýbe hlavou, rukama i prsty a místo jazyka jí do tlamy můžete nasadit modrý atomový paprsek.
Autor: LEGO
Hotový model dosahuje výšky 70 centimetrů a nechybí mu otevřená tlama s ikonickým tepelným paprskem, kterým Godzilla v soubojích děsí své protivníky.
Autor: LEGO, Profimedia.cz
Tvůrci si dali záležet na každém detailu, od šupinaté kůže přes ostré hřbetní ploutve až po pohyblivá ramena, lokty, zápěstí a prsty.
Autor: LEGO, Profimedia.cz
Set vychází na den přesně 72 let od chvíle, kdy první film Godzilla od japonského studia Toho zamířil do kin po celém Japonsku. Stalo se to 3. listopadu 1954.
Autor: Profimedia.cz
Nový model vychází z podoby, kterou dostala v amerických filmech studia Legendary, hlavně ve snímcích Godzilla vs. Kong (2021) a Godzilla x Kong: Nové impérium (2024). Proti japonskému originálu z padesátých let je mnohem mohutnější.
Autor: Profimedia.cz
Postavená Godzilla je vysoká 54,6 cm, široká 27,5 cm a s ocasem měří do hloubky 43,4 cm. Když jí do tlamy nasadíte atomový paprsek, vytáhne se až na 70 cm.
Autor: Profimedia.cz
Za setem stojí fanoušek s přezdívkou MattE720. Jeho návrh na LEGO Ideas nasbíral potřebných 10 000 hlasů a porota ho 17. června 2025 vybrala k výrobě.
Autor: Profimedia.cz