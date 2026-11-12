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Zahrada u moderního domu u Sázavy nabízí spoustu zábavy, výhledy i dvě hřiště
Moderní dům usazený ve svahu v Posázaví, s nádherným výhledem do okolní krajiny, disponuje zahradou o rozloze zhruba dvou tisíc metrů čtverečních. Když ho poprvé navštívil zahradní designér Ferdinand...
Dvacet podivných zahradních vynálezů. Dokázali byste je na své zahradě využít?
Ptačí krmítko teď bude mít na zahradě každý. Ale dřevěné hřiště s prolézačkami a krmítkem pro veverky, které si můžete sestavit a pomalovat? Uznejte, že to se vážně vyplatí.
KVÍZ: Sex v říši zvířat. Pikantnosti z přírody vás nepochybně překvapí
Sex v živočišné říši rozhodně není žádná romantika při svíčkách. Někteří samci při páření přicházejí o hlavu, jiní o penis a další rovnou o život. Najdou se tu milenci s neuvěřitelnou výdrží, i...
Zachránce čolků a žab, chovatel ovcí i otec roku. To vše je Kotek na své farmě
Život na farmě se nikdy nezastaví. O té, kterou budujete za pochodu a s rodinou za zády, to platí dvojnásob. Vojta Kotek byl tedy letos od jara na svém kozárovickém pozemku pořádně pod tlakem. Ač mu...
Nepotřebuje ani fotku a popovídá si s vaším psem či kočkou. Prozradí jí cokoli
Je možná telepatická komunikace se zvířaty? Etoložka Karolína Steinerová tvrdí, že ano, ačkoli k tomu sama byla původně skeptická. Dnes se této fascinující činnosti pracovně věnuje v Kanadě, i když...
Pštros přehazuje krk přes holou hlavu farmáře. Proč ho láká pleška?
Pštros skloní dlouhý krk a opatrně ho přehodí přes holou hlavu farmáře, jako by se ji snažil hlídat. Video z japonské pštrosí farmy se šíří po sociálních sítích a internet má vysvětlení po ruce:...
Od malých zahrad s bazénem po pražský vnitroblok. Představujeme Zahrady roku
Pět zahradních profíků si letos poctivě prošlo 17 zahrad přihlášených do 18. ročníku soutěže Zahrada roku 2026, pořádané Svazem zakládání a údržby zeleně. Porota udělila šest ocenění. Dvě zlaté,...
Godzilla z dílků Lega vyráží do boje. Měří 70 cm a chrlí ikonický paprsek
Nová Godzilla je tu a rovnou s rekordem. Set 21375 z řady Ideas má 5 363 dílků, víc než kterýkoli jiný set postavený podle fanouškovského návrhu. Hotová Godzilla měří přes půl metru, hýbe hlavou,...
Česká pálenka má špatnou pověst kvůli domácím destilátům, vysvětluje odborník
Některé domácí pálenky by bez váhání vylil do kanálu. Přesto podnikatel a znalec Jakub Gottwald věří, že české destiláty můžou patřit ke světové špičce. Chce to jen péči, znalosti a trochu umu....
Vypadá jednoduše, ale je těžká. Říká o pekařině náš jediný chlebový someliér
Když se šel v patnácti učit pekařem, protože jeho vysněný obor byl plný, vůbec netušil, zda ho to bude bavit. Dnes ho jeho milovaná pekařina živí a navíc i popularizuje svůj obor, kde se dá. Dokonce...
Nenávidí vás kočka? Vědci zjistili, že je možná jen stydlivá jako malé dítě
Výzkumníci zkoumali chování více než tří stovek koček domácích a dospěli k překvapivému závěru o jejich psychologii. Zjištěná data ukazují, že odtažitost a zdánlivá chladnost mnoha koček nevyplývá ze...
Červené zlato v kuchyni. Proč je šafrán nejdražším kořením světa
Šafrán, právem nazývaný červeným zlatem, představuje jedno z nejstarších a nejcennějších koření lidské historie. Za touto výjimečnou pověstí stojí nejen jeho nezaměnitelné aroma a zářivá barva, ale...
Ptáci při migraci uvažují podobně jako řidiči na dálnici, zjistili čeští vědci
Tažní ptáci každoročně překonávají tisíce kilometrů a úspěch každé jejich cesty závisí na správném načasování. Potřebují dorazit na správná místa ve správný čas, často přes pouště, oceány i...
Otestovali krmiva, většinu by neměl žrát ani pes. Jen tři prošla
V Brně proběhl kongres, kde se probíraly výsledky dvouletého výzkumu kvality psího krmiva. Překvapivé bylo zjištění, že povolovací proces pro to, aby byl výrobek připuštěn do výroby, je extrémně...
Zahrada u moderního domu u Sázavy nabízí spoustu zábavy, výhledy i dvě hřiště
Moderní dům usazený ve svahu v Posázaví, s nádherným výhledem do okolní krajiny, disponuje zahradou o rozloze zhruba dvou tisíc metrů čtverečních. Když ho poprvé navštívil zahradní designér Ferdinand...
Soutěž s Philips Sonicare: Zuby jako ze žurnálu? Pravidla, která by mělo znát každé dítě
Zdravé zuby nejsou jen o tom, jak často navštívíte zubaře. Vaše dítě by si mělo vytvořit správné návyky ideálně už od malička. V našem článku...
Nepotřebuje ani fotku a popovídá si s vaším psem či kočkou. Prozradí jí cokoli
Je možná telepatická komunikace se zvířaty? Etoložka Karolína Steinerová tvrdí, že ano, ačkoli k tomu sama byla původně skeptická. Dnes se této fascinující činnosti pracovně věnuje v Kanadě, i když...
Kolega zůstal ležet vedle záchodu. Botanik o účincích exotických drog i lécích z pralesa
Etnobotanik a etnofarmakolog Ladislav Kokoška z České zemědělské univerzity v Praze patří ve svém oboru ke světové špičce. Popisuje, že kvůli prostředí, konkurenci a škůdcům si tropické rostliny...