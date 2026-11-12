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Godzilla z dílků Lega vyráží do boje. Měří 70 cm a chrlí ikonický paprsek

Marek Burza
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Nová Godzilla je tu a rovnou s rekordem. Set 21375 z řady Ideas má 5 363 dílků,... Hotový model dosahuje výšky 70 centimetrů a nechybí mu otevřená tlama s... Tvůrci si dali záležet na každém detailu, od šupinaté kůže přes ostré hřbetní... Monstrum lze naaranžovat do různých bojových póz. Set vychází na den přesně 72 let od chvíle, kdy první film Godzilla od... Nový model vychází z podoby, kterou dostala v amerických filmech studia... Postavená Godzilla je vysoká 54,6 cm, široká 27,5 cm a s ocasem měří do hloubky... Za setem stojí fanoušek s přezdívkou MattE720. Jeho návrh na LEGO Ideas... Do tlamy jí můžete nasadit modrý atomový paprsek. Zblízka působí hrůzostrašně.
Nová Godzilla je tu a rovnou s rekordem. Set 21375 z řady Ideas má 5 363 dílků, víc než kterýkoli jiný set postavený podle fanouškovského návrhu. Hotová Godzilla měří přes půl metru, hýbe hlavou, rukama i prsty a místo jazyka jí do tlamy můžete nasadit modrý atomový paprsek.

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Nová Godzilla je tu a rovnou s rekordem. Set 21375 z řady Ideas má 5 363 dílků, víc než kterýkoli jiný set postavený podle fanouškovského návrhu. Hotová Godzilla měří přes půl metru, hýbe hlavou,...

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