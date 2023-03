Jaro láká k posezení. Lavička možná bude potřebovat nový kabátek

1. Kov opravit, dřevo vyměnit

Stará lavička

Kovová konstrukce lavičky je zachovalá, zato o dřevěných latích, tvořících posezení, se to opravdu říct nedá. Zde si koledujete o zadření třísky.

Zpuchřelé, naštípnuté, omšelé a se zašlou barvou – tady jen nový nátěr opravdu nepostačí. Je potřeba dřevěné části vyměnit a kovovou konstrukci zrenovovat.

Lavičkové vratové šrouby, kterými byly latě ke kovovým bokům připevněny, jsou zarezlé a zatažené v materiálu a nejdou povolit. Pokud bychom je chtěli odříznout úhlovou bruskou, dost špatně by se nám dostávalo do oblých částí konstrukce a zbytečně bychom ji mohli poškodit. To samé by platilo o ruční pilce na kov. Jednodušší bude zpuchřelé dřevo vypáčit pomocí destrukčního kladiva.