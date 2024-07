Při nákupu palet si dáme pozor na to, abychom vybrali palety vhodných rozměrů, ne poškozené, nebo dokonce zteřelé, to bychom si zbytečně přidělávali práci. Také si vybereme palety, které mají i kostky, k nimž jsou prkna palety přitlučena, ze dřeva, nikoliv z lisovaných pilinových bloků, ty by se nám brzo rozpadly.

Lavici pak vyrobíme se základními kusy ručního nářadí. Většina palet má rozměry 120×80 cm, což je dost na pořádný sedák.