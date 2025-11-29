Dědek u tabule, smáli se mi. Manažer z Prahy vyměnil Sazku za sedlářské řemeslo

V sedlářské a brašnářské dílně Jana Hnátka (71)

Ivan Brezina
  17:00
Bylo mu 53 let, když navštívil sedlářské učiliště a nastoupil do školy s patnáctiletými spolužáky. Tříletý učební obor zvládl za dva roky. Původní profesí manažer Jan Hnátek v řemesle našel sám sebe. V jednasedmdesáti letech stále provozuje sedlářskou a brašnářskou dílnu, kde jsme vyslechli jeho pozoruhodný příběh.

Staré nářadí, krásné věci a vůně. Tyhle tři základní vjemy vás prostoupí v suterénu domu v pražské Mánesově ulici. Dílna Jana Hnátka je takové malé muzeum sedlářského řemesla. Opasky, pouzdra na nože a pistole, taštičky, obaly na diáře, pásky k hodinkám… A taky lovecké brašny, batůžky, pouzdra na harmoniky, řemeny ke kytarám a puškám nebo klobouky.

„Z kůže se dá vytvořit, skoro cokoli si vymyslíte,“ přibližuje Jan Hnátek.

Jeho kožené obojky vybavené solárním panelem a GPS čipem pro sledování migračních tras mají na krku africké antilopy.

Krmítko v americkém Ohiu

