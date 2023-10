Podzimní úklid zahrady netradičně. Drť a větvičky využijte jako dekoraci

Drť se dá použít jako zásyp kolem stromků, keřů i okrasných záhonů, do kompostu nebo na topení. My ji ale tentokrát použijeme úplně jinak – jako dekorativní výplň do stolové desky.

Na výrobu stolku do ateliéru si připravíme ještě další přírodniny, jako jsou kamínky, šišky, kousky kůry a samozřejmě i kousky ořezaných větví a drť.

Dále budeme potřebovat stolovou desku, tenčí prkénka nebo silné listy na rámeček, skleněnou desku na svrchní stranu stolu. Použijeme akuvrtačku a šroubovák, pilku a vruty do dřeva.