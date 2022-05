Nucená covidová pauza v práci přiměla kutila ke stavbě domečku pro děti

„Tento projekt vznikl na začátku doby covidové. Firma, kde pracuji, na jaře roku 2020 na měsíc zastavila výrobu a já jsem po pár dnech cítil potřebu vyrobit něco pro naše dvě holčičky,“ popisuje Roman.

Podle čtenáře měl výhodu. „Děda je ten typ, který nic nevyhazuje pod heslem: co kdyby se to ještě někdy mohlo hodit. A tak jsem u něj na půdě objevil několik typů prken, která čekala mnoho let na využití a byla v perfektním stavu,“ říká.

Takže základní materiál ke stavbě kostry domečku byl nakonec snadno k dispozici. V první fázi tedy bylo nutné celou kostru namalovat a naměřit.

„Každý den jsem se zavíral na několik hodin do garáže. Několikrát v průběhu stavby jsem toho zalitoval, protože první odhady, že to bude práce na týden nebo dva, vzaly rychle za své,“ vzpomíná.

Ač se považuje za poměrně zručného, základní vybavení k práci se dřevem má a ví, jak s ním zacházet, když se všechno rozměří a vymyslí, stejně realizace trvá déle než v představách. Přece jen při konkrétní realizaci dojde k okamžikům, které nelze předvídat.

Ne že by trávil prací na domku celé dny, ale půl dne co den to podle jeho slov určitě „spolklo“. Veseleji to začalo vypadat až poté, co byla kostra hotová a s pomocí dědy ji vynesli ven na zahradu.

„Měli jsme štěstí s počasím, venku bylo skutečně nádherně. Do dokončení stavby už jsem mohl zapojit částečně i dcerky. Hlavně jsem s nimi konzultoval stavbu půdy domečku a způsob, jak na ni vylézt,“ říká.

Chtěl by také poděkovat svému dědovi za jeho pomoc a jeho zkušenosti. Bez něj by celá stavba nejen trvala ještě déle, ale možná ani vůbec nevznikla.

„Nakonec to trvalo asi měsíc a půl, ale všechny trampoty s výrobou přebila radost z celé stavby, hlavně mých holčiček.“