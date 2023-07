Pro někoho by to byl starý krám. Tato křesla prokoukla a získala nový život

„Když jsme vyklízeli byt po babičce, která zemřela, spoustu věcí nám bylo líto vyhodit. V bytě byly vyloženě historické kousky, protože babička na moderní zrovna nebyla. Co se dalo ještě použit, jsme prodali na bazaru, ale zbavit se těchto křesel (máme dvě), nám přišlo vyloženě škoda,“ popisuje čtenářka Barbora.

Rozhodli se je proto předělat tak, aby se hodila do nového interiéru. „Nemáme žádnou dílnu, proto se předělávka konala na balkoně,“ upozorňuje na ztížené podmínky.

„Původní područky byly lakované, ty jsme komplet zbrousili. Pak jsme nastříkali dvě vrstvy podkladové barvy, aby nová barva dobře držela,“ popisovala čtenářka.

Vzhledem k tomu, že nemá moc zkušeností s klasickým natíráním pomocí štětce, volila radši sprejovou metodu. Takže po základní vrstvě následovaly dvě vrstvy černé barvy a další dvě vrstvy vnějšího laku, aby područky vydržely denní používání.

Otázkou bylo, co starými podsedáky. Bylo by sice možné je znovu očalounit, ale vzhledem k tomu, že už byly hodně proseděné, byla by to zbytečná práce.

Proto bylo jednodušší nechat potáhnout úplně nové molitany nařezané na míru. Barvu zvolili tak, aby se hodily do současného interiéru.

„Máme obývák namalovaný do modra, takže jsme zvolili šedomodrý odstín, který tam nijak neruší,“ vysvětluje. Zajímavostí je, že nakonec „nová“ křesílka zavdala příčinu k další inovaci v domácnosti.

Při škrábání stěny za křesílky se zjistilo, že za léta bydlení v bytě se na stěnách nashromáždilo více odstínů barev, které se postupnými přemalbami na sebe vrstvily. Po oškrábání se tak objevila zajímavá „batika“, která se nakonec ukázala tak zajímavou, že posloužila jako výsledný vzor.

Kdybyste ji chtěli vytvořit záměrně, dalo by to hodně práce, úsilí a stálo nemalý peníz. Takto se „výsledek omylu“ mohl stát dekorací vévodící bytu.

Ač jsou ostatní stěny bílé, majitelé bytu výsledek škrábání napenetrovali a jednu stěnu nechali v „rozdělaném“ stavu, asi jako výsledek archeologického nálezu, když se při rekonstrukci kostela objeví stará malba. A vlastně to jde s těmi křesílky dohromady: historie na stěnách souzní i s retrem v nábytku. Půl století stará křesla tak fungují dál.