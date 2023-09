Vyrobte si příruční dřevník hned na zápraží. V zimě budete mít dřevo po ruce

Přístřešek hned vedle vchodu do domu nebo na terase se hodí pro zásobu dřeva na klidný večer s rodinou nebo přáteli, abyste nemuseli běhat do sklepa nebo do dřevníku na opačném konci zahrady. Přístřešek na dřevo bude na světě za odpoledne.

Na výrobu přístřešku budete potřebovat střešní latě, palubky, vruty do dřeva, delší „panty“ neboli dveřní závěsy, dlouhé i kratší hřebíky, vratové šrouby a bezbarvou lazuru nebo lak pro použití v exteriéru.

Z nářadí využijete pilu, akušroubovák a vrtačku, kladivo. K tomu přidejte pár nebo dva páry šikovných rukou a dřevník bude za odpoledne na světě.