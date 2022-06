Kutilka své helmě vyrobila „protézu“. Naučila se pracovat s 3D tiskem

„Je tomu rok, co jsem začala jezdit do práce na skútru. Perfektní věc, doporučuji každému, komu nevadí neohlížet se na aktuální počasí. Ke skútru patří helma. Já tu svoji koupila přes inzerát v bazaru za 250 Kč s tím, že má na jedné straně ulomený držák hledí. Říkala jsem si, to bude dobrý, že se to vždycky nějak zadrátkuje,“ popisuje Lenka.

Podle jejích slov patří mezi lidi, co zkoušejí kde jaký sport. Kolo, lyže, snowboard, windsurf, brusle, rogalo, kite, lezení. Aby na to všechno měla, je naučená kupovat použité věci, někdy i s malými vadami, opravit je a užívat na maximum.

„Tuhle, když kamarád viděl moje horské kolo s nápisem na rámu ‚Made in West Germany‘, pronesl něco jako, to já mám doma kolo za 70 tisíc. No jo, jenže já na tom svém jezdím a nemám ho jen doma a s druhým kolem, silničním, jsem dojela až do Švédska,“ říká. Zmiňuje na vysvětlenou, proč si nekoupí novou helmu za dva tisíce.

Ale zpět k helmě. „Zadrátkování“ nakonec nepomohlo. Jedině zalepit kobercovou páskou za cenu, že hledí nepůjde zvednout.

Plastový držák hledí měl ulomenou malou lištu, ve které pojíždí pacička hledí. Naštěstí v okolí oné lišty bylo dostatek místa, do kterého by šla vložit taková malá věcička, čtenářka ji nazývá protézou. Malá vložka, která by nahradila ulomenou část lišty.

Soustružit takovou tvarově složitou a přitom malinkou věcičku, by neuměla. Překreslit si tvar lišty, vytvořit věcičku v 3D modelovacím softwaru a vytisknout ji na 3D tiskárně, si však troufla.

„Rozhodně se mi to chtělo zkusit. Zábava přece. Nejprve bylo potřeba vyfotit držák hledí. Jednoduše mobilem. Poslat fotku do PC. Otevřít ji v programu co umí vektorovou grafiku (Corel, Zoner Calisto, Inkscape), omalovat tvar lišty a vyexportovat ho jako .svg soubor, neboť ten umí číst Blender. Volně stažitelný počítačový program pro vytváření 3D modelů,“ vysvětluje, jak uvažovala.

V Blenderu lze z obkreslené křivky vytvořit trojrozměrný objekt. Protáhnout ho, ohnout, přidat zaoblení prostě vymodelovat podle představy. Nakonec se celá součástka exportuje do souboru .stl, který umí číst PrushaSlicer, program na přípravu v Blenderu vymodelovaného objektu k tisku na 3D tiskárně.

To co z programu „vyleze“, se nahraje na sd kartu, která se vloží do tiskárny a zmáčkne tlačítko tiskni. Součástka se vrstvičku po vrstvičce tiskne 12 minut.

Zbývá poslední krok. Vložit náhradu na své místo a zajistit. „Náhradu jsem vymyslela tak, aby se do své pozice v podstatě zacvakla a držela sama. Doufala jsem, že zajištění polohy lepidlem bude stačit. Stačilo... ale po čase se náhrada uvolňovala a musela jsem ji přelepovat. Vzala jsem na to nakonec mikropájku,“ popsala.

Rozpáleným hrotem trochu natavila náhradu i místo na držáku, kam měla přijít, přidržela u sebe a teď drží perfektně.

„Modelování v Blenderu jsem už dlouho chtěla pořádně vyzkoušet. Tato malá součástka byla na učení ideální. Vždy když jsem nevěděla, jak něco udělat, vygůglila jsem si nápovědu na internetu. Nakonec jsem se naučila pracovat v Blenderu natolik, že jsem podobným způsobem byla schopná cca do dvou hodin vytvořit celý poškozený díl držáku hledí,“ píše.

Možnost tvořit libovolně složitý tvar součástky, třebaže jenom z plastu, jí přijde skvělá. Už mnohokrát se jí stalo, a čtenářům jistě také, že v představách přesně vidí, co by potřebovala na opravu něčeho, ale vyrobit to, navíc jen tak na koleně, prostě nejde.

3D tiskárny jsou podle ní v tomto smyslu spásou a budoucností českých kutilů. „Budiž je příběh mojí helmy jedním příkladem za všechny,“ vzkazuje.