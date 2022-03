Kutil předběhl dobu. Měl solární box dřív, než se stal hitem hobbymarketů

„Delší dobu po koupi chalupy jsem přemýšlel, jak nejlépe vyřešit zahradní sprchu, kterou jsem na zahradě chtěl mít. Systémy ohřevu sudu s vodou nebo hadice na trávě mají spoustu nedostatků, dlouho jen studená nebo pak přehřátá voda, nutnost dopouštění vody a podobně,“ popisuje důvody svého kutilského počinu Robert.

Pomohly olepené PVC trubky

Po zkoušce ohřevu vody ve zbytku vodovodní plastové trubky na sluníčku vymyslel svůj systém a poměrně snadno a rychle ho i zrealizoval. Vyrobil plastový box z vyřazených silných plastových desek tlustých 10 milimetrů a do něj příčky s otvory na 10 kusů plastových trubek PPR o průměru 40 mm a délky 4 m, celkem tedy 40 metrů délky v boxu asi 4,5 × 1 metr.

Na objem vody propočítal celkový objem v trubkách asi na 35 litrů vody.

Trubky jsou na koncích spojeny do souvislého vedení, na začátku jsou napojeny na přívod studené vody. Odvod teplé vody je svedený společně se studenou vodou do sloupu z plotových tvárnic, na kterém je kombinace s pákovou vodovodní baterií a sprchou.

Celý solární box je umístěný na střeše verandy, která je na jižní straně domu a je mírně nakloněný ke slunci. Voda v celém systému je tlaková, to znamená, že to, co se odpustí, opět tlakem do systému z druhé strany nateče a člověk se o napouštění nemusí vůbec starat.

Tlakový systém zajišťuje průběžný ohřev

Navíc se voda v trubkách i ohřívá průběžně tak, jak se do systému dopouští, což je další velkou výhodou tohoto systému. Trubky jsou pro větší efektivitu ohřevu polepeny černou fólií, ale box má zároveň i větrací otvory, aby se nepřehříval, protože účinnost zejména v létě je vysoká.

K zakrytí boxu posloužily zbytky polykarbonátu ze stavby terasy. Venkovní sprcha na naší zahradě slouží perfektně od jara do podzimu, pouze na zimu jí vypouštím v rámci zazimování. V létě postačí asi 30 minut, aby byla voda teplá ke sprchování, během dne je teplota vody tak vysoká, že je nutné smíchání se studenou minimálně půl na půl.

„Systém se mi tedy velmi osvědčil, je mým původním nápadem a slouží mně a celé rodině ke spokojenosti a bez závad už čtrnáctým rokem,“ počítá Robert.