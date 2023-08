Kutil ze zbytků vytvořil perfektní masivní hodiny. Pocvičil se v broušení

„Nejsem žádný velký kutil s perfektně vybavenou dílnou. Ale po práci se rád zabavím něčím jiným, než co dělám po celý den v práci,“ říká čtenář Roman, který poslal pár obrázků hodin, jež si objednala manželka ke krbu.

Občas si vymyslí nějaký projekt, třeba dobové světlo, a zkouší ho vyrobit. „Občas to není na první pokus, trvá to déle, ale ten proces mne moc baví,“ přiznává.

Hodiny vyráběl ze zbytků materiálu z jiných projektů. Usadil je do černého lakovaného rámečku a osadil standardním hodinovým strojkem na tužkovou baterii.

„Celé to komplet nestálo ani pětistovku a když to přeženu, možná jsem hodiny vyráběl dva dny,“ popsal svůj projekt. Netvrdí, že to celé byl jeho vlastní nápad, inspiraci si našel na Pinterestu a upravil podle svých možností tak, aby byly hodiny vyrobitelné ve standardních domácích podmínkách.

Vzhledem k tomu, že jsou v kovovém rámečku, je nutné mít svářečku, anebo někoho, kdo ji má a umí svařit nerezové díly. „A to byl můj případ. Naštěstí mi s tím pomohl kamarád,“ přiznal. Zbytek lze zvládnout v podstatě na koleně.

„Vždycky napřed musím posoudit, zda je nápad v domácích podmínkách vůbec proveditelný, ale když usoudím, že snad ano, tak se do toho pustím. A když jsem věděl, že kamarád má možnost svařovat nerez, tak práci se dřevem zvládnu. Zvlášť když mám horní frézku pro zabudování hodinového strojku, zbytek je jenom o trpělivosti,“ říká Roman.

Takže pak stačilo vzít kus dubového masivu, naformátovat ho na rozměr, obrousit, nakytovat, nalakovat. „Asi nejpracnější bylo dokonale zbrousit tu dubovou fošnu tak, aby byl povrch dokonalý,“ popsal.

A co je nejdůležitější? Hodiny fungují perfektně, a kutila navíc čekala i pochvala od manželky. Co si člověk může přát víc.