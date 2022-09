Kutil pracuje „na koleně“, přesto vyrábí jako nejlepší umělecký truhlář

„K práci rukama mne to táhlo už od dětství, stavěl jsem letadýlka, když začal bigbít, dokonce jsem se snažil stavět kytary,“ popisuje kutil, který je už v důchodu a celý život se živil jako stavař. Přiznává, že nábytek a jeho stavba ho fascinovala celý život. Vždycky ho obhlížel a zkoumal, jak je to udělané.

I ve svém věku prohlíží sociální sítě, které se věnují rukodělné činnosti a občas ho něco zaujme tak, že si řekne: to bych možná dokázal vyrobit taky. „Vždycky mi to zajede pod kůži a pak nepřestanu, dokud to nedokážu,“ říká.

Přitom to nemá vůbec jednoduché. Nemá žádnou dílnu. Bydlí v bytě, takže všechno dělá doslova na koleně, tak říkajíc s nadsázkou na kuchyňském stole.

„Ale je pravdou, že máme velkou terasu, tak se uchyluji tam, protože víte, že manželky nemají moc rády, když se jim obývák mění v dílnu,“ snaží se to odlehčit s tím, že názor se pak většinou mění, když se výsledek mění.

Naštěstí má kamaráda truhláře, takže když cítí, že něco nezvládne jenom pomocí svého jednoduchého stolního hobby nářadí, nechá si pomoct. Ale finišování, dýhování zvládá sám na pracovním stolku na terase, díly doschnou samy přímo v bytě.

Jirkova práce vypadá, že by se v mžiku mohl pustit do profesionální renovace „na kšeft“. Ale od toho se důrazně distancuje. „Já bych nic nedokázal prodat. Když něco vyrobím, tak to dám nějakému kamarádovi nebo si to nechám sám,“ tvrdí.

Tím, že je v důchodu a není tlačený termíny odevzdání, Jiří nemusí spěchat. „Někdy mám něco rozdělané a během léta na to nesáhnu. A pak když už není počasí, zase se k tomu vrátím a bavím se,“ shrnuje.

A co vlastně vidíte na obrázcích?

Zásuvková komoda na šroubovitých nohách

Nohy jsou z bukového dřeva, podle nákresu je vyrobil profesionál, protože kutil neměl prostředky pro vlastní soustružení. Zbytek je smrková laťovka s mahagonovou dýhou zakončená do černa mořenou bukovou lištou.

Vrchní deska je ze smrku s bukovými profilovanými lištami. Zásuvky jsou smrkové vylepené zeleným filcem.

Stolek pod zrcadlo

Inspirace přišla od nábytku z doby Ludvíka XVI. Opět smrkový základ, makassar eben, mahagon dýha, vrchní deska má smrkový základ, olepená masivním mahagonem, který je vyprofilován.

Malý erb na vrchní desce je z růžového dřeva (palisandr), s perleťovým monogramem.