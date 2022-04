Kutil si vyrobil dýmku z Pána prstenů. Podělil se postup její výroby

„Vždycky mě fascinovali Hobiti a veškeré jejich vynálezy vyobrazené v trilogii Pán prstenů. K těmto předmětům neodmyslitelně patří i dlouhé zahnuté dýmky, kterými si Krajané zpříjemňují poklidné dny,“ popsal.

Na první pohled se může zdát, že je výroba dýmky opravdu náročný proces, avšak pro šikovné ruce to podle něj nemusí představovat žádný problém.

Postup při výrobě dýmky je následující: nejprve si musíme vybrat správné dřevo, ze kterého dýmku zhotovíme.

„V praxi se nejvíce používá kořen vřesu bílého zvaný ‚bruyer‘. Tento materiál je však poměrně vzácný a pro výrobu dýmky postačí rovněž dřevo z nějakého ovocného stromu, jako je třešeň, švestka či hruška,“ prozrazuje výsledky prvotního zkoumání a postupného vnikání do problematiky výroby dýmek.

Po výběru dřeva je možné začít s vyřezáním základního tvaru těla/hlavy dýmky. Pomocí rašple zbrousíte dřevo do výsledné podoby. Poté vyvrtáte shora široký otvor pro tabák a v něm ještě další úzký otvor až téměř ke „dnu“ dýmky.

Z boku dále vyvrtáte rovněž otvor, který se uvnitř potká s otvorem pro tabák, a vytvoří tak průchodný kouřový kanálek. Tímto je v podstatě tělo dýmky hotové a můžete přejít na výrobu troubele.

Pro troubel se běžně používají speciální materiály, avšak v domácích podmínkách se klidně můžete spokojit opět se dřevem – klidně stejným, jaké jste použili pro zhotovení hlavy.

Začnete tím, že si nařežete dvě stejně úzká prkénka a vydlabete do nich dlátem z jedné strany podélně žlábek. Poté si z nějakého silnějšího prkna vyříznete formu přesně podle zaoblení dýmky (podle toho, jak moc chcete troubel zahnutou) a do vzniklé formy sevřete svorkami obě prkénka spojená lepidlem.

„Počkáte určenou dobu podle druhu lepidla, osobně jsem použil disperzní lepidlo D3, které tvrdne cca 24 hodin, a poté jsem vyjmul vzniklou troubel z formy,“ popisuje. Měla by nyní držet tvar a uvnitř by měl vzniknout také kouřový kanálek.

Posledním krokem ve výrobě dýmky je spojení hlavy s troubelí. Nejjednodušším způsobem je vytvoření malé trubičky, která bude pasovat jak do hlavy, tak do troubele dýmky, a vznikne tak spoj. Mohli bychom troubel s hlavou spojit natrvalo, avšak to by bylo velice nepraktické z hlediska čištění dýmky.

Trubička v budoucnu umožní snadné rozebrání dýmky. A tímto je základ dýmky v podstatě hotový. „Nyní vám zbývá už jen nekonečné broušení celé dýmky smirkovými papíry, dokud nebude naprosto hladká,“ upozorňuje s tím, že základem výroby není práce u konce.

Poté dýmku už jen stačí natřít nějakým přírodním olejem, díky němuž dřevo krásně ztmavne a vynikne jeho kresba. Aby byla iluze Pána prstenů dokonalá, nakonec čtenář obvázal spoj rustikálním provázkem a tím byla dýmka hotová.