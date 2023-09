Vyzkoušejte bistro v Království železnic. Dřív než v reálném vlaku

„Toto bistro bude jezdit ve vlacích ComfortJet až někdy v průběhu roku 2024 na mezinárodních linkách,“ prozrazuje ředitel Království železnic Matěj Horn.

„Aby to bylo stylové, doplnili jsme sedačky i o projekci, kde mohou lidé vidět, jak se vlakem přesouvají z Hlavního nádraží na to smíchovské s krásným výhledem z mostu na celou Prahu. Dají si kafe a můžou si užívat reálného pocitu, jako by byli ve vlaku,“ říká.

Mimo tuto novinku, který je určená spíše pro dospělé návštěvníky, nachystali pro ostatní vylepšení oddělení virtuální reality. Můžete se stát figurkou, která stojí na nádraží, a reálně vidíte, jak kolem vás projíždějí vlaky. Anebo se můžete stát ptákem, jenž sleduje celé kolejiště z oblačné perspektivy.

Na své si přijdou i malé děti. Mají tu nově nainstalovanou autodráhu. Jenže s háčkem. Aby bylo autíčko co nejrychlejší, musí mu děti dodat energii tím, že točí klikou.

„Umíme udělat i závod, kolik toho ujedete za tři minuty. Jenže točit klikou tři minuty je docela dřina, takže se často setkáváme i s tím, že závod synků se zvrhne v závod tatínků, kterým kluci předali kliku, protože už nemohli,“ popisuje ředitel.

Projeďte se vlakem v Království železnic jako mašinfíra: