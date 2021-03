Vůně kůže, nepřeberné tvary a barvy kabelek, střevíčků, rukavic, sedel, brašen, čalounění či různých doplňků – to je jeden pohled na svět práce s přírodní kůží. Zápach, historické stroje a proces, v němž se vyznat je úkol na mnoho dlouhých zimních večerů – to je ten druhý, syrovější vhled do života koželužníků.



Sice teď nejvíc chodím v teplákách, takže by stačil provázek, ale až jednou zase vyjdu z domu, budu mít jistě ten nejkrásnější pásek na světě.