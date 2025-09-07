Váš stisk ruky je silný, až to skoro zabolí, žádná leklá ryba. Souvisí to s vaší prací?
Spíš s mým mentálním nastavením. V životě se snažím stát rovně a stisk ruky k tomu prostě patří. Děda a táta mne učili, že dané slovo platí i bez papírů. Než by nedodrželi ústní dohodu, snad by si tu ruku raději usekli, protože v plnění slibů spočívá mužská čest. Slyšel jsem historku, jak se chlapi v Karlově v hospodě ožrali a vyhecovali starostu k sázce, že sežere hovno. Prý to fakt udělal, protože kdyby slib nedodržel, měl by větší ostudu, než že to sežral. To já sice nedělám, ale slovo kováře držím. Už kvůli sobě, abych si sám sebe vážil.
Když překovávám plechy, oblaka dýmu se válejí kovárnou sem a tam, takže to tu opravdu vypadá jako v pekle.