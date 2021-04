Kdy se mají správně trhat vrbové pruty na pomlázku?

Pomlázkou se má žena pomladit, takže by určitě měly být co nejčerstvější.

Jestliže jsme vrbové proutky nařezali už před měsícem a necháváme je namočené ve vodě, to je špatně?

Špatně to není. Jen je potřeba dát pozor na mrazy. Pruty mají v sobě hodně vlhkosti, pokud byste s nimi pletli, kdyby byly promrzlé, mohly by vám praskat.