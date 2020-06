Dětem se v karanténě stýskalo, vynalézavá máma to vyřešila plexisklem

„Naše děti Arlo a Arabella to, že se v karanténě nemůžou s nikým vídat, nesly dost špatně. Dokonce to zašlo tak daleko, že vylezly na střechu králíkárny, aby přes plot viděly na tříletého souseda Lea,“ řekla serveru Yahoo Style Amy Vickersová, která s rodinou žije ve Wakefieldu v britském hrabství Yorkshire.

Společná sousedská snaha

Děti, kterým se najednou od základu změnil každodenní život, si prý stěžovaly, že jim chybějí kamarádi. Včetně malého Lea.

U sousedů na tom byli podobně, a tak obě mámy daly hlavy dohromady a přišly s nápadem, jak situaci vyřešit. Do společného plotu vyřežou díru a zasadí do ní plexisklo.

Nejprve vyzkoušely, ve které výšce to bude ideální, a pak naměřily, jak velký kus plotu bude třeba vyříznout. Na serveru eBay objednaly panel z čirého plexiskla, do plotu pilkou vyřezaly otvor, panel do něj zasadily a v rozích ho upevnily pomocí šroubů.



Místo pro povídání i piškvorky

Jejich předškoláci si tak aspoň částečně vynahradili nedostatek sociální interakce, který podle odborníků může mít negativní dopady na dětskou psychiku. Arabella, Arlo a Leo se mohli každý den vídat a společně si hrát, aniž by porušili vládní opatření nebo byli vystaveni nebezpečí infekce.

„Nejenže se všichni viděli, přes plexisklo si mohli i povídat,“ vzpomíná Amy. „Navíc je sklo omyvatelné, takže si na něj mohli kreslit fixem. A naučili jsme je dokonce hrát piškvorky.“

Plán na to, jak děti zabavit, než se vrátí do školky, prý nakonec předčil očekávání. „Trávily u okna celé dny, skoro jsme je od něj nemohli dostat. Takže bych řekla, že byly víc než spokojené,“ hodnotí kreativní maminka, jejíž nápad zaujal nejen britská média a možná za inspiraci poslouží i dalším rodinám.