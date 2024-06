Než se pustíte do opravy polorozpadlého plotu, vyřešte napřed podezdívku

Právě takovou situaci řeší Pepa Libický ve svých Libovkách na Primě. Rozhodl se zrušit staré shnilé plotovky a zbyla mu stará podezdívka. Jenže ta byla v podobném stavu jako starý dřevěný plaňkový plot.

To, co se tvářilo jako beton, byla ve skutečnosti polorozpadlá ruina. Kusy betonu odpadaly, když se na ně poklepalo kladivem.

Takže co s tím? Řešením by možná bylo celou podezdívku vytrhat a postavit úplně novou, což je zdlouhavé a drahé. Rozhodl se tedy pro opravu.

To je ideální v případech, když zjistíte, že beton má ještě zdravé jádro. Je to jako u zubaře. Dokud doktor zjistí, že zub ještě může posloužit, nebude ho zbytečně trhat, i kdyby v budoucnu mohl posloužit jako opora pro můstek.

Dál už je to jednoduché. V první fázi je třeba otlouct podezdívku tak, aby se odstranily všechny nesoudržné části. Pak se musí torzo očistit jak od mechu, tak i od prachu.

K tomu nejlíp poslouží ocelový kartáč, kdo má doma úhlovou brusku, může si tuto práci usnadnit takzvaným hrnkovým kartáčem. A aby bylo očištění dokonalé, je vhodné použít tlakový vzduch. Jde o to, aby bylo spojení mezi novými vrstvami co nejdokonalejší. Nakonec se omyje sokl tlakovou myčkou, protože by starý beton před další sanací měl být navlhčený.

Pro opravu se použije opravná omítka na beton. Dodává se v pytli v různých frakcích podle toho, jak hrubá místa je třeba opravit. Pepovi stačila jemná malta, jejíž pomocí lze opravovat do čtyř centimetrů.

Upozorňoval na určité obtíže při rozmíchávání směsi. „Musí to vypadat jako šťouchané brambory. Dlouho to však nevypadá, že by se to vedlo, takže to chce trochu trpělivosti,“ tvrdil při práci elektrickým dmychadlem. Rozhodně nepočítejte, že by se to mohlo povést malou míchačkou vhodnou do vrtačky. Toto je práce pro velkou a silnou mašinu.

Pak se musí hmota namačkat do výtluků tak, aby se vytvořily hrany. Libický k tomu použil zednickou lžíci a hladítko. Nejlíp to uvidíte na videu. Po zaschnutí pak uděláte finální vrstvu o tloušťce asi čtyři milimetry a budete mít podezdívku zase jako novou.

V Libovkách Libický dotáhl akci až do fáze, kdy postavil celý nový plot, využil k tomu staré sloupky, které „obalil“ dřevem, a místo svislých planěk udělal vodorovné. A nebyl by to on, aby si neužil nějakou vychytávku.

Na nový plot si totiž nainstaloval speciální zakódovaný box pro případ, kdy očekává balíček objednaný online. Kurýr pak dostane kód, aby si ho mohl otevřít, a balík tak předat i v případě, kdy není majitel doma. Prostě ne každý bydlí ve velkém městě, kde jsou výdejní boxy na každém rohu.