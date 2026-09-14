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Ani náznak otlaku. V bavorské fabrice ručně šijí pohorky, které vydrží i dekády

Petr Čermák
  18:00

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Kousek za Mnichovem sídlí v polích manufaktura, kde už přes 100 let ručně šijí boty. | foto: Petr Čermák

Kousek za Mnichovem sídlí v polích manufaktura, kde už přes 100 let ručně šijí boty. Jejich výrobky dokážou spolehlivě sloužit desítky let i v dnešní rychloobrátkové době. Magazín Víkend DNES měl možnost nahlédnout do tamního procesu.

Mladý německý obuvník Florian Kern bere do ruky ostrý nůž a z boty upnuté na speciální kovové kopyto zručně odřízne celou podrážku. Stačí mu sotva minuta. A zvládne to takřka milimetrově přesně.

Pak popadne kleště, ohlodanou botu nahřeje, aby povolilo obuvnické lepidlo, a stáhne z ní gumové zbytky. Obuv bez podrážky lehce přebrousí, začistí a pošle do výroby. Deset dvacet let stará prošlapaná pohorka znovu proběhne manufakturou a místo cesty na smetiště se vrátí nově podražená zpátky k majiteli.

Podrážka obsahuje kvůli nárazům tlumicí pěnu, která časem degraduje, pokud se nestlačuje pravidelným použitím. Obout pohorky jednou za rok je špatně nejen pro zdraví, ale i pro ty boty.

Florian Kernobuvník

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