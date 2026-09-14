Mladý německý obuvník Florian Kern bere do ruky ostrý nůž a z boty upnuté na speciální kovové kopyto zručně odřízne celou podrážku. Stačí mu sotva minuta. A zvládne to takřka milimetrově přesně.
Pak popadne kleště, ohlodanou botu nahřeje, aby povolilo obuvnické lepidlo, a stáhne z ní gumové zbytky. Obuv bez podrážky lehce přebrousí, začistí a pošle do výroby. Deset dvacet let stará prošlapaná pohorka znovu proběhne manufakturou a místo cesty na smetiště se vrátí nově podražená zpátky k majiteli.
Podrážka obsahuje kvůli nárazům tlumicí pěnu, která časem degraduje, pokud se nestlačuje pravidelným použitím. Obout pohorky jednou za rok je špatně nejen pro zdraví, ale i pro ty boty.