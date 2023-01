Fládrování vykouzlí zázraky i z lamina. Stojí za to se ho naučit

Stačí dva odstíny barev a gumová stěrka a starší dřevěný nábytek může znovu zdobit byt i chalupu.

Jak to funguje

Při fládrování je nejprve třeba očištěný a dohladka obroušený předmět natřít základní podkladovou barvou, která bude jakoby prosvítat kresbou napodobující dřevo.

Materiál a nářadí Dva odstíny barvy, buď disperzní nebo olejové

Brusná houbička nebo bruska

Štětce

Gumové fládrovací stěrky

Na spodní dokonale zaschlou vrstvu se pak nanese svrchní vrstva barvy, která se hned stírá pomocí gumové stěrky s rastrem.

Plynulým kyvným pohybem stěrky se vytvoří struktura napodobující dřevěná léta se sukem, tažením stěrky po jedné hraně případně kresba hřebínkem vytvoří pravidelnou strukturu bez suku. Stěrku je třeba mezi jednotlivými tahy očistit.

Na fládrování je možné použít olejové i disperzní barvy. Na svrchní vrstvu je možné použít i hustou lazurovací barvu tmavšího odstínu než je základ.

Čím ovlivníte tvar výsledné kresby

Názorné ukázky vidíte na prvních snímcích fotogalerie:

A – hrana stěrky s patami obloučků kreslí jemné rýhy s úzkými rozestupy s jednou větší mezerou uprostřed tahu

B – stěrka položená širší stranou naplocho kreslí uprostřed širokou mezeru, po okrajích proužky s užšími rozestupy

C – širší strana stěrky, hrana s vrcholem obloučku kreslí uprostřed nejširší mezeru, směrem k okraji se rozestupy zmenšují

D – užší stranou stěrky je možné kreslit pravidelné jemné rýhy, to využijeme například na okraji plochy, kde se již nevejde kresba celého léta, nebo na hranách poliček.

E – zhoupnutí stěrky vytvoří kresbu léta.

Staňte se kutilem iDNES.cz Pošlete příspěvek, kde popíšete výsledek své tvorby a k tomu několik fotografií. Zveřejněné příspěvky oceníme honorářem. Úvodní článek k výzvě najdete ZDE, přímý odkaz k zaslání příspěvku ZDE.

Celý postup jsme vyzkoušeli na staré komodě, která už v bytě nenadělala moc parády, ale jinak pořád fyzicky dobře sloužila, takže by byla škoda ji zlikvidovat. Před úpravou bylo třeba ji trochu „odstrojit“, abychom se dostali k celým plochám.

A následovalo to, co by mělo předcházet každé akci s barvou. Tedy oškrábat veškeré zbytky starých odlupujících se barev, zatmelit staré otvory, prostě připravit dřevo na nový život.