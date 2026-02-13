VIDEO: Drážďany ukázaly železniční ráj s českou stopou. I s živou párou

Marek Burza
Na začátku února se v drážďanských výstavních halách konala již po dvacáté renomovaná výstava modelové železnice MEC Pirna. Kromě 31 modelů železnic v obvyklých měřítkách na téměř 13 000 metrech čtverečních výstavní plochy opět jezdily živé parní vlaky s rozchodem 5 palců. Zúčastnilo se 124 vystavovatelů ze 13 zemí.
Model parní lokomotivy řady 50 Německých říšských drah (Deutsche Reichsbahn). Model je vybaven tendrem na uhlí.
Železnice kopírovaly realitu místních podmínek.
Nadchod pro cestující je model Kibri 39301, motorový vůz (pravděpodobně řady VT 95 nebo podobný typ).
Kdyby člověk nevěděl, že jsou to modely, myslel by, že se dívá do reality.
Veletrh „Erlebnis Modellbahn“ (Model Railway Experience), pořádaný klubem modelové železnice „Theodor Kunz“ v Pirně, již více než 20 let neztratil nic ze svého kouzla, ba právě naopak. Vystavili tu 31 atraktivních modelů železnic na přibližně 13 000 metrech čtverečních výstavní plochy.

Zaměřili se zejména na modely v měřítku TT, například z Dánska, České republiky a Německa. K vidění byl také model pro mládež z České republiky ovládaný mobilním telefonem.

Modeláři z Telfordu se představují. Podívejte se na lodě, tanky i kanóny

Do Drážďan se vracejí pravidelní vystavovatelé jako Tillig, Kres, Schirmer, Hädl a Roco/Fleischmann, ale i četní malosérioví výrobci, včetně ESU, Busch/Lenz/Silhouette a Herpa. Tito, stejně jako Tillig, opět prezentovali speciální modely.

V hale 3 se konalo setkání Dresden Live Steam Meeting. Členové a přátelé Klubu miniaturních železnic Dresden Miniature Railway opět pozvali řadu hostujících provozovatelů z celého Německa.

VIDEO: Modely vláčků ovládly drážďanské výstaviště. Ráj pro všechny fandy

Vlaky mají přibližně 600 metrů kolejí, včetně lokomotivního depa, s rozchodem pěti palců (127 mm). Kromě každodenní přehlídky lokomotiv, která představila používaná vozidla, se objevily i stále oblíbené jízdy vláčkem, které milují hlavně děti, ale i tatínkové.

