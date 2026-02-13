Veletrh „Erlebnis Modellbahn“ (Model Railway Experience), pořádaný klubem modelové železnice „Theodor Kunz“ v Pirně, již více než 20 let neztratil nic ze svého kouzla, ba právě naopak. Vystavili tu 31 atraktivních modelů železnic na přibližně 13 000 metrech čtverečních výstavní plochy.
Zaměřili se zejména na modely v měřítku TT, například z Dánska, České republiky a Německa. K vidění byl také model pro mládež z České republiky ovládaný mobilním telefonem.
Do Drážďan se vracejí pravidelní vystavovatelé jako Tillig, Kres, Schirmer, Hädl a Roco/Fleischmann, ale i četní malosérioví výrobci, včetně ESU, Busch/Lenz/Silhouette a Herpa. Tito, stejně jako Tillig, opět prezentovali speciální modely.
V hale 3 se konalo setkání Dresden Live Steam Meeting. Členové a přátelé Klubu miniaturních železnic Dresden Miniature Railway opět pozvali řadu hostujících provozovatelů z celého Německa.
Vlaky mají přibližně 600 metrů kolejí, včetně lokomotivního depa, s rozchodem pěti palců (127 mm). Kromě každodenní přehlídky lokomotiv, která představila používaná vozidla, se objevily i stále oblíbené jízdy vláčkem, které milují hlavně děti, ale i tatínkové.