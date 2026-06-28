V areálu Zahrady Čech v Litoměřicích se konala mezinárodní modelářská výstava E-Day. Na výstavě byly k vidění tisíce modelů letadel, bojové techniky, lodí a automobilů. Zatímco v předchozí sérii jsme ukázali především letadla, teď si můžete vychutnat pestrost modelářské činnosti. Zde Yom Kippur War 1973
Autor: Karel Nágl
MiL Mi-24V Hind-E Alien + MiL Mi-24V Hind-E
Autor: Karel Nágl
Blue a kamarádi
Autor: Karel Nágl
Westland Sea King HAS.1
Autor: Karel Nágl
Westland Sea King HAS.1
Autor: Karel Nágl
D Day
Autor: Karel Nágl
Yamato
Autor: Karel Nágl
Ariane 5; SLS Artemis I; Saturn V Apollo 11
Autor: Karel Nágl
The Passchendaele
Autor: Karel Nágl
TRL 128D P40/1S Long Track
Autor: Karel Nágl
Bitva u Trasimenského jezera
Autor: Karel Nágl
Před bouří u Villers-Bocage
Autor: Karel Nágl
Přílety – tabule, kde mohli návštěvníci označit, odkud přijeli, jak z ČR, tak ze světa.
Autor: Karel Nágl
Přílety – tabule, kde mohli návštěvníci označit, odkud přijeli, jak z ČR, tak ze světa.
Autor: Karel Nágl
Slave 1 – Boba Fett´s Starship
Autor: Karel Nágl
Avatar – in the Jungle of Pandora
Autor: Karel Nágl
Melander
Autor: Karel Nágl
A9 Cruiser Tank Mk.I
Autor: Karel Nágl
Bumblebee
Autor: Karel Nágl
Gul´dan
Autor: Karel Nágl
USS Gato (SS-212)
Autor: Karel Nágl
Na patrole
Autor: Karel Nágl
Ork
Autor: Karel Nágl
Death on the stairs
Autor: Karel Nágl
Záchranná mise
Autor: Karel Nágl
Austro-Hungarian Officer
Autor: Karel Nágl
Škoda Lt.vz.35 lehký tank
Autor: Karel Nágl
Doppelsoldner
Autor: Karel Nágl
M26 Dragon Wagon with LCM3
Autor: Karel Nágl
Norman Warrior
Autor: Karel Nágl
28cm IJA howitzer
Autor: Karel Nágl
Saxony 1756
Autor: Karel Nágl
Subaru Legacy Austrálie
Autor: Karel Nágl
Jagdpanzer 38(t) Hetzer
Autor: Karel Nágl
Vyprošťovací pásové vozidlo
Autor: Karel Nágl
Panzerspahwagen 30t Tatra OA vz.30 + Tatra OA vz.30
Autor: Karel Nágl
M1240A1 Oshkosh M-ATV
Autor: Karel Nágl
ZTZ-99A (Type 99A) Chinese MBT)
Autor: Karel Nágl
Ducati 888
Autor: Karel Nágl
M50 Sherman
Autor: Karel Nágl
Nissan Fairlady 240Z
Autor: Karel Nágl
M2 Bradley Infantry Fighting Vehicle
Autor: Karel Nágl
Auto Union Type C
Autor: Karel Nágl
Stryker M1134 Iraq
Autor: Karel Nágl
Volvo 240
Autor: Karel Nágl
Westland Sea King HAS.1
Autor: Karel Nágl
Pick up w/ZPU-1
Autor: Karel Nágl
Stug III „Žhavé výstřely“
Autor: Karel Nágl
Toyota Land Cruiser
Autor: Karel Nágl
CH-54 Tarhe
Autor: Karel Nágl
BT-7 Bystrochodnyj Tank
Autor: Karel Nágl
MiL Mi-35 Hind-H
Autor: Karel Nágl
Neboj se a jeď.
Autor: Karel Nágl
Nissan Fairlady 300 ZX Turbo
Autor: Karel Nágl
MiL Mi-24V Hind-E Alien
Autor: Karel Nágl
The Witcher
Autor: Karel Nágl
Quad bike
Autor: Karel Nágl
Deutz D30 + Porsche Junior Diesel
Autor: Karel Nágl
VW Samba T1
Autor: Karel Nágl
Leopard 2A6 MBT
Autor: Karel Nágl
Želvička
Autor: Karel Nágl
Suzuki GSX-RR 2020
Autor: Karel Nágl
Ducati Desmosedici
Autor: Karel Nágl
Chevrolet G506 Abschleppwagen
Autor: Karel Nágl
Ferrari 312T2
Autor: Karel Nágl