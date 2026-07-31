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Tisíce modelů aut, lodí a bojové techniky. Prohlédněte si to nejlepší

Marek Burza
V areálu Zahrady Čech v Litoměřicích se konala mezinárodní modelářská výstava... MiL Mi-24V Hind-E Alien + MiL Mi-24V Hind-E Blue a kamarádi Westland Sea King HAS.1 Westland Sea King HAS.1 D Day Yamato Ariane 5; SLS Artemis I; Saturn V Apollo 11 The Passchendaele TRL 128D P40/1S Long Track Bitva u Trasimenského jezera Před bouří u Villers-Bocage
V areálu Zahrady Čech v Litoměřicích se konala mezinárodní modelářská výstava E-Day. Na výstavě byly k vidění tisíce modelů letadel, bojové techniky, lodí a automobilů. Zatímco v předchozí sérii jsme ukázali především letadla, teď si můžete vychutnat pestrost modelářské činnosti.
pribeh meho modelu technet 2026 megovka touch

Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE

Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. K zařazení do 1. kola to bylo nutné stihnout do úterý 21. 7. 2026. Později přihlášené modely a stejně tak modely, které jsme nestihli redakčně zpracovat a publikovat, spadají do kola druhého. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.

Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.

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