náhledy
Výstava E-day ukázala špičkovou práci českých plastikových modelářů. Nejsou to jen „lepiči“ modelů vybalených z obchodu, dokážou jim vtisknout osobitou tvář a ti nejpokročilejší je vsadí do reálné krajiny. Zde obrana Stalingradu
Autor: Karel Nágl
Paper Panzer
Autor: Karel Nágl
Sd.Kfz.171 Panzer V Panther ausf.G
Autor: Karel Nágl
Star Wars – R4-19
Autor: Karel Nágl
Jagdpanzer 38(t) Hetzer Late
Autor: Karel Nágl
Msta-S
Autor: Karel Nágl
Honda CBR1000RR-R Fireblade SP (vlevo), Yamaha YZF-R1M (vpravo)
Autor: Karel Nágl
Pavoučí královna
Autor: Karel Nágl
Parní lokomotiva typ c-10
Autor: Karel Nágl
Bismarck
Autor: Karel Nágl
USS Iowa BB-61
Autor: Karel Nágl
U-boot Type VIIC U-552
Autor: Karel Nágl
U-boot Molch
Autor: Karel Nágl
USMC Sherman M4A1
Autor: Karel Nágl
Pouštní hlídka
Autor: Karel Nágl
Podzim ve Východním Berlíně
Autor: Karel Nágl
Star Wars – Rancor encounter
Autor: Karel Nágl
Praha Kbely 1938
Autor: Karel Nágl
KN-251
Autor: Karel Nágl
Denis s vlekem
Autor: Karel Nágl
Hispano Suiza K6
Autor: Karel Nágl
Lancia Delta Integrale Team Esso
Autor: Karel Nágl
Ducati
Autor: Karel Nágl
Honda RC213V
Autor: Karel Nágl
Lilith
Autor: Karel Nágl
La Redoutable, Trafalgar 1805
Autor: Karel Nágl
Coven horor
Autor: Karel Nágl
Lesní drak – Zima
Autor: Karel Nágl
Star Wars – Y-Wing
Autor: Karel Nágl
Dozer kolový DOK M
Autor: Karel Nágl
Diamond T 968 Cargo / Artillery Tractor + US M1 155mm howitzer
Autor: Karel Nágl
M8 Greyhound
Autor: Karel Nágl
German Entwicklungsfahrzeug E 25
Autor: Karel Nágl
A7V Freikorps 1919
Autor: Karel Nágl
Pz.Kpfw.I Ausf.F
Autor: Karel Nágl
M983 HEMTT & M901 MIM-104F-0 Patriot
Autor: Karel Nágl
Tank Mk.I Male
Autor: Karel Nágl