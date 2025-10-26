|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Středomoří zažívá ochlazení, protože mu mizejí pastviny, zjistili čeští vědci
Je to paradox. Středomoří, které je pro většinu Čechů symbolem léta s vyprahlou krajinou, ve skutečnosti skrývá jedno z největších světových přírodních bohatství. Právě zde se nachází domov desítek...
Vojta Kotek si na venkově plní své sny. Střet s realitou ho školí i baví
První díl reality show sledující cestu z města herce, moderátora i producenta Vojty Kotka a jeho rodiny odvysílala televize Prima v pátek večer. Že je Kotek profík ve svém oboru, o tom žádná. Teď...
Rybáři jen pár kilometrů od Karviné chytili rekordního sumce, překonali i úlovek Vágnera
Pár kilometrů od Karviné, v polském Rybniku, se tamním rybářům podařil ojedinělý kousek. Z Rybnického jezera vytáhli dva muži o víkendovém soutěžním klání sumce o délce 292 centimetrů. Překonali tak...
Houbařská sezona je v plném proudu. Tato místa teď hlásí největší úlovky
Houbařská sezona se naplno rozjela a houbaři jsou bombardováni neustálými otázkami. Rostou? A kde? Kam vyrazit, abychom se nevrátili s prázdným košíkem?
Díky tátovi nádražní hospody miluje. V Bruntále ale dostala v Ano, šéfe! sodu
Hospůdka přímo na peróně na zrekonstruovaném nádraží v Bruntále vypadá na první pohled slibně. Co chtít víc, když tam dorazíte vlakem a hladoví. „Já mám k nádražním restauracím vřelý vztah. Můj...
Zazimování želvy není věda. Stačí dodržet pár základních pravidel
Chováte suchozemskou želvu? Pak víte, že na podzim ji čeká důležitá mise. Nastává čas na zazimování želvy! Pro evropské druhy, jako jsou želvy Testudo hermanni (vroubená) nebo Testudo graeca...
Tanky, diorámata, lodě i lokomotivy. Modeláři ukázali špičkovou práci
Výstava E-day ukázala špičkovou práci českých plastikových modelářů. Nejsou to jen „lepiči“ modelů vybalených z obchodu, dokážou jim vtisknout osobitou tvář a ti nejpokročilejší je vsadí do reálné...
Jak zazimovat jiřiny, aby přežily zimu. Jednoduše a bez chyb
Jiřiny patří mezi nejoblíbenější zahradní květiny díky svým bohatým, pestrým květům a dlouhé sezoně kvetení. Pokud jim ale nedopřejete správné zazimování, další rok si na tu nádheru můžete nechat...
Vojta Kotek si na venkově plní své sny. Střet s realitou ho školí i baví
První díl reality show sledující cestu z města herce, moderátora i producenta Vojty Kotka a jeho rodiny odvysílala televize Prima v pátek večer. Že je Kotek profík ve svém oboru, o tom žádná. Teď...
Zazimování fuchsií je snadné. Stačí se vyhnout nejčastějším chybám
Fuchsie jsou ozdobou každého balkonu a truhlíku, ale jejich přežití ve středoevropském klimatu vyžaduje pečlivou péči. Většina kultivarů, které pěstujeme venku, totiž není mrazuvzdorná. Aby se vám...
Operace zvířat může dělat i úplný nováček, říká veterinární specialistka
Kateřina Slabá je certifikovanou specialistkou na stomatologii malých zvířat. Mluví o tom, že mnozí její kolegové léčí své pacienty podle principů desítky let starých, protože neexistuje systém...
Díky tátovi nádražní hospody miluje. V Bruntále ale dostala v Ano, šéfe! sodu
Hospůdka přímo na peróně na zrekonstruovaném nádraží v Bruntále vypadá na první pohled slibně. Co chtít víc, když tam dorazíte vlakem a hladoví. „Já mám k nádražním restauracím vřelý vztah. Můj...
Evoluce čtyřnohých přátel. Psi už člověka nehlídají, ale uspokojují jeho emoce
Máte doma psa? Proč jste si ho pořídili? Málokdy je to hlídač, stále častěji je to mazlík. Společné dějiny člověka a šelmy vstupují do nové fáze, píše magazín Víkend DNES.
Houbařská sezona je v plném proudu. Tato místa teď hlásí největší úlovky
Houbařská sezona se naplno rozjela a houbaři jsou bombardováni neustálými otázkami. Rostou? A kde? Kam vyrazit, abychom se nevrátili s prázdným košíkem?
Nejvyšší čas zazimovat růže. Zjistěte, kdy začít a jak na to
Růže patří mezi nejoblíbenější okrasné rostliny našich zahrad. Na jaře i v létě potěší bohatými květy, ale jen tehdy, pokud se jim na podzim dostane náležité péče. Kdy a jak připravit růže na zimu?
Moje životní štika má 107 cm a chytil jsem ji letos v červenci na Orlíku
Čtenář Tomáš Bača tentokrát nebyl tím, kdo poslal příspěvek do soutěže Můj nejlepší rybářský úlovek. Byl to jeho vnuk. Vzdal tím hold celoživotní vášni pro rybaření a rodinnému odkazu, který děda...
Recept na lahodné ovocné kůže. Připravíte je z přebytků ovoce, i padaného
Úroda ovoce vás letos mile překvapila a nestíháte ji zpracovat? Džemů už máte dost, a navíc byste rádi něco zdravějšího, úplně bez cukru? Pak si kromě tradičních křížal můžete nasušit ovocné kůže, po...