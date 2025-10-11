Na E-day se ukázaly stovky letadel. Jako pohlazení pro modelářskou duši

Vyhlášená modelářská výstava E-day se pro letošní ročník přestěhovala do areálu Zahrady Čech v Litoměřicích právě v době voleb. Toho si byli vědomi i pořadatelé a na svých webových stránkách nabídli i mapku míst, kde mohli návštěvníci s voličským průkazem odvolit.

Modelářská výstava E-day je významná mezinárodní prodejní a soutěžní akce v České republice, kterou každoročně na podzim pořádá společnost Eduard Model Accessories, známý výrobce modelů a doplňků. Jedná se o největší modelářskou událost svého druhu v zemi, která přitahuje tisíce návštěvníků a modelářů.

Mistel 2 (Ju 88G1 + Fw 190F-8)
Focke Wulf Fw 190A-8
Aero L-39ZA Albatros
Boeing 787-9 Dreamliner
73 fotografií

Hlavní součástí E-day je prestižní mezinárodní modelářská soutěž Czech Model Masters, kde se soutěží v mistrovských i amatérských kategoriích. Na výstavě bývají k vidění tisíce plastikových modelů letadel, bojové techniky, lodí, automobilů, figur a diorámat.

Čeští modeláři jsou mistři oboru. Takto se prezentovali na výstavě E-day

Kromě samotné expozice modelů je E-day také velkou prodejní výstavou s desítkami prodejců, kde si mohou návštěvníci zakoupit modely, barvy, doplňky a nářadí. Součástí programu jsou často doprovodné akce jako workshopy, besedy s piloty nebo autogramiády.

Letos se E-day konalo na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích, ale v minulosti se pořádala i na jiných místech (např. v Milovicích či Lysé nad Labem).

