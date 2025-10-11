Modelářská výstava E-day je významná mezinárodní prodejní a soutěžní akce v České republice, kterou každoročně na podzim pořádá společnost Eduard Model Accessories, známý výrobce modelů a doplňků. Jedná se o největší modelářskou událost svého druhu v zemi, která přitahuje tisíce návštěvníků a modelářů.
Hlavní součástí E-day je prestižní mezinárodní modelářská soutěž Czech Model Masters, kde se soutěží v mistrovských i amatérských kategoriích. Na výstavě bývají k vidění tisíce plastikových modelů letadel, bojové techniky, lodí, automobilů, figur a diorámat.
Čeští modeláři jsou mistři oboru. Takto se prezentovali na výstavě E-day
Kromě samotné expozice modelů je E-day také velkou prodejní výstavou s desítkami prodejců, kde si mohou návštěvníci zakoupit modely, barvy, doplňky a nářadí. Součástí programu jsou často doprovodné akce jako workshopy, besedy s piloty nebo autogramiády.
Letos se E-day konalo na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích, ale v minulosti se pořádala i na jiných místech (např. v Milovicích či Lysé nad Labem).