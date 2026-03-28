V areálu Zahrady Čech v Litoměřicích se konala mezinárodní modelářská výstava E-Day společnosti Eduard Model Accessories. Její součástí je prestižní mezinárodní modelářská soutěž Czech Model Masters. Na výstavě byly k vidění tisíce modelů letadel, bojové techniky, lodí a automobilů. V areálu Zahrady Čech v Litoměřicích se konala mezinárodní modelářská výstava E-Day společnosti Eduard Model Accessories. Její součástí je prestižní mezinárodní modelářská soutěž Czech Model Masters. Na výstavě byly k vidění tisíce modelů letadel, bojové techniky, lodí a automobilů. V první ochutnávce se podívejte na letadla. Zde North American B-25J Mitchell.
Autor: Karel Nágl
Gotha
Autor: Karel Nágl
Consolidated B-24 Liberator
Autor: Karel Nágl
Buccaneer S.2B
Autor: Karel Nágl
Grumman F-14D Tomcat
Autor: Karel Nágl
Avro 683 Lancaster B Mk.I Special
Autor: Karel Nágl
McDonnell Douglas F-4N Phantom II
Autor: Karel Nágl
McDonnell Douglas F-4B Phantom II
Autor: Karel Nágl
Mikojan-Gurevič MiG-21, Bunny Fighter
Autor: Karel Nágl
Northrop Grumman B-2A Spirit
Autor: Karel Nágl
Mitsubishi A6M3 mod.22 Zero + Mitsubishi A6M3 mod.32 Zero
Autor: Karel Nágl
Messerschmitt Bf 109G-6 Trop
Autor: Karel Nágl
Fairey Gannet AS.Mk.1
Autor: Karel Nágl
de Havilland DH.94 Moth Minor
Autor: Karel Nágl
Polikarpov I-16 typ 5
Autor: Karel Nágl
Avia BH-21
Autor: Karel Nágl
Republic P-47D Thunderbolt
Autor: Karel Nágl
North American P-51D Mustang
Autor: Karel Nágl
Focke-Wulf Fw 190 A-5/U14
Autor: Karel Nágl
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Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Grumman F6F Hellcat
Autor: Karel Nágl
Messerschmitt Bf 110
Autor: Karel Nágl
Sikorsky JRS-1
Autor: Karel Nágl
McDonnell Douglas F-4N
Autor: Karel Nágl
Grumman F-14A Tomcat
Autor: Karel Nágl
Mikojan-Gurevič MiG-21
Autor: Karel Nágl
Mikojan-Gurevič MiG-21MF
Autor: Karel Nágl
Aero MiG-15UTI
Autor: Karel Nágl
Grumman FN-2 Wildcat
Autor: Karel Nágl
Mitsubishi A6M2a mod.21 Ko Zero
Autor: Karel Nágl
Mitsubishi A6M2N Rufe
Autor: Karel Nágl
Curtiss P-40N Warhawk
Autor: Karel Nágl
Messerschmitt Bf 109 G-10 Erla
Autor: Karel Nágl
Hawker Hurricane Mk.IIB
Autor: Karel Nágl
Avia S-199 Mezek
Autor: Karel Nágl
Republic P-47D Thunderbolt
Autor: Karel Nágl
North American F-100D Super Sabre
Autor: Karel Nágl
McDonnell Douglas A-4B Skyhawk
Autor: Karel Nágl
Grumman F-14D Tomcat
Autor: Karel Nágl
Douglas C-47A Skytrain
Autor: Karel Nágl
Cessna A-37A Dragonfly
Autor: Karel Nágl
de Havilland Chipmunk T.10
Autor: Karel Nágl
Jakovlev Jak-3
Autor: Karel Nágl
Caudron C.635 Simoun
Autor: Karel Nágl
Zlín Z-37A Čmelák
Autor: Karel Nágl
RWD 13
Autor: Karel Nágl
Fw 190 Red Bull, Bf 109 BMW, P-51 K (Monster), Tempest (48)
Autor: Karel Nágl
North American F-100D Super Sabre
Autor: Karel Nágl
McDonnell Douglas A-4B Skyhawk
Autor: Karel Nágl
Grumman F-14D Tomcat
Autor: Karel Nágl
Douglas C-47A Skytrain
Autor: Karel Nágl
Cessna A-37A Dragonfly
Autor: Karel Nágl
de Havilland Chipmunk T.10
Autor: Karel Nágl
Jakovlev Jak-3
Autor: Karel Nágl
RWD 13
Autor: Karel Nágl
Supermarine Spitfire
Autor: Karel Nágl
Supermarine Spitfire Mk.Ia
Autor: Karel Nágl
Supermarine Spitfire Mk.Ia
Autor: Karel Nágl
F8F-1 „USS Tarawa“
Autor: Karel Nágl
Focke-Wulf FW 190A-8
Autor: Karel Nágl
North American F-100F Super Sabre
Autor: Karel Nágl
General Dynamics F-16C Block 50 Fighting Falcon
Autor: Karel Nágl
MiG-15 UTI
Autor: Karel Nágl
Supermarine Spitfire Mk.IIb
Autor: Karel Nágl