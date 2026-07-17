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Modeláři, zbystřete. Obří nálož fotek ze svátku plastikových modelů E-day

Marek Burza
V areálu Zahrady Čech v Litoměřicích se konala mezinárodní modelářská výstava... Gotha Consolidated B-24 Liberator Buccaneer S.2B Grumman F-14D Tomcat Avro 683 Lancaster B Mk.I Special McDonnell Douglas F-4N Phantom II McDonnell Douglas F-4B Phantom II Mikojan-Gurevič MiG-21, Bunny Fighter Northrop Grumman B-2A Spirit Mitsubishi A6M3 mod.22 Zero + Mitsubishi A6M3 mod.32 Zero Messerschmitt Bf 109G-6 Trop
V areálu Zahrady Čech v Litoměřicích se konala mezinárodní modelářská výstava E-Day společnosti Eduard Model Accessories. Její součástí je prestižní mezinárodní modelářská soutěž Czech Model Masters. Na výstavě byly k vidění tisíce modelů letadel, bojové techniky, lodí a automobilů. V první ochutnávce se podívejte na letadla.

Letní soutěž Příběh mého modelu 2026. Podělte se o svůj modelářský výtvor
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Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE

Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. K zařazení do 1. kola to musíte stihnout do úterý 21. 7. 2026. Později přihlášené modely a stejně tak modely, které nestihneme redakčně zpracovat a publikovat, spadají do druhé kola. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.

Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.

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