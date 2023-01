Vyrobte si dřevěné nosítko na nářadí. Je to návrat k osvědčené klasice

Dneska můžete koupit stovky druhů různých plastových nebo kovových beden na nářadí s „milionem“ šuplíčků a přihrádek. Ale nakonec zjistíte, že v praxi nejvíce potřebujete úplně obyčejnou přepravku na nejobvyklejší nářadí, jakou znáte od svých prarodičů.

Nosili ji řemeslníci už v dobách, kdy do vynálezu plastových kufrů chybělo klidně sto let. A našli v nosítku vždy přesně to, co potřebovali k výkonu svého řemesla.

Materiál: Smrková spárovka – dno má velikost 50 × 30 cm, boky 50 × 20 cm.

Dvě čela bedničky tvoří desky o rozměrech 30 × 30 cm.

Úchyt – 50 cm dlouhá kulatina (násada ke koštěti).

Vruty 4 × 60 se zápustnou hlavou.

Takové nosítko máte vždycky po ruce, obsahuje všechno, co nejčastěji potřebujete při domácích opravách. Od kombinaček, šroubováků až po hasák nebo pilku a vrtačku.

Takové „starodávné“ nosítko dnes už běžně nekoupíte. Lze ho však snadno vyrobit a poslouží vždy v případě nouze.

A když chuť zavolá, můžete ho použít třeba na cestu do restaurace. Není lepší „tašky“ pro vychlazené lahvové pivo, když si chcete udělat přestávku při práci.

Vystačíte si s jednoduchým nářadím

Klidně si vystačíte s materiálem, který máte doma. My jsme použili smrkovou laťovku, ale klidně poslouží i silnější překližka. Stejné je to i s nářadím. Přímočarou pilku, pár vrutů a šroubovák má každý doma.

Detailní postup si projděte ve fotogalerii.

Je však možné, že doma nemáte vrták do dřeva, takzvaný frézový, který budete potřebovat, abyste do čel nosítka vyvrtali otvory pro držák nosítka.

Můžete použít i starý držák od koštěte, který většinou mívá průměr 25 milimetrů, ale v kutilských potřebách možná koupíte „originál“ a k tomu i celou sadu vrtáků o různých průměrech. Hobby sada vás nezrujnuje, koupíte ji do dvou stokorun.

Při opracování jednotlivých dílů dbejte na to, abyste zbrousili jednotlivé díly a nepřivodili si při používání zranění nebo nezadřeli třísku.

Když podle návodu sestavíte celé nosítko, měli byste mu věnovat i povrchovou péči. Nejen proto, aby pěkně vypadalo, ale aby i déle vydrželo. Přece jen syrové dřevo natáhne vlhkost, proto je vhodné „bedýnku“ ošetřit bezbarvým lakem, anebo ho namořit odstínem, jaký se vám bude líbit.