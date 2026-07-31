náhledy
Prasklé těsnění, uvolněná polička nebo potřeba přivrtat nový držák dokážou v domácnosti pořádně potrápit, pokud nemáte po ruce správné vybavení. Přinášíme přehled 22 nepostradatelných kutilských pomocníků, se kterými hravě zvládnete běžnou údržbu i nečekané opravy a ušetříte nemalé peníze za řemeslníky. Akumulátorový vrtací šroubovák – Představuje absolutní základ každé domácnosti, protože bezdrátová svoboda a okamžitá připravenost k utahování vrutů či vrtání do měkčích materiálů šetří čas při každé montáži nábytku.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Příklepová vrtačka (nebo vrtací kladivo) – Doplňuje sílu aku šroubováku schopností prorazit tvrdý beton či cihlové zdivo, což je nezbytné pro bezpečné ukotvení těžších poliček, skříněk nebo držáků televizí.
Autor: Bosch
Úhlová bruska (flexa) – Je univerzálním dravcem na kovy i stavební materiály, který dokáže bleskově uříznout ocelovou tyč, zarovnat dlaždici nebo obrousit zkorodovaný povrch.
Autor: Bosch
Kmitací pila – Přináší svobodu při tvarových řezech, ať už jde o vyřezání otvoru pro dřez v kuchyňské desce, nebo zkrácení dřevěných latí pod obklad.
Autor: Bosch
Sada stranových klíčů – Je nutností pro dotažení uvolněných spojů u jízdních kol, židlí nebo domácí techniky, kde běžné kleště nestačí.
Autor: Marek Burza
Zámečnické kladivo – Neslouží jen k zatloukání hřebíků, ale funguje i jako univerzální rázový nástroj pro usazení zatuhlých dílů nebo drobné tvarování.
Autor: Profimedia.cz
Svinovací metr a vodováha – Tvoří spolehlivou dvojici, bez níž nelze nic rovně namontovat, vyměřit či zavěsit tak, aby výsledek působil estetikou a ne křivým dojmem.
Autor: Profimedia.cz
Svinovací metr a vodováha – Tvoří spolehlivou dvojici, bez níž nelze nic rovně namontovat, vyměřit či zavěsit tak, aby výsledek působil estetikou a ne křivým dojmem.
Autor: Inoutic
Transformátorová nebo hrotová páječka – Zachraňuje přerušené kabely, vadné kontakty v domácích spotřebičích a drobnou elektroniku bleskovým vytvořením pevného kovového spoje.
Autor: Reuters
Horkovzdušná pistole – Pomáhá při odstraňování starých nátěrů, smršťování bužírek na kabelech nebo povolování zatuhlých šroubů pomocí cíleného žáru.
Autor: Kickstarter.com
Vytlačovací pistole – Vložíte do ní lepidla a další stavební chemii, například ve spojení se silikonovou kartuší zajistíte trvalou voděodolnost kolem van, umyvadel a kuchyňských linek, čímž se spolehlivě chrání konstrukce před vlhkostí a plísněmi.
Autor: Rybacek-eshop.cz
Chemická kotva a hmoždinky – Řeší situace, kdy běžné hmoždinky ve starším zdivu nedrží a je nutné bezpečně zavěsit extrémně těžká břemena.
Autor: Fischer
Multifunkční penetrační sprej (WD-40) – Dokáže během vteřiny osvobodit zarezlé šrouby, vrzající dveřní panty nebo promazat mechanismy zámků.
Autor: Marek Burza, Profimedia.cz
Stolařské montážní svěrky – Fungují jako „třetí ruka“ při lepení dřeva, fixaci materiálů k řezání nebo přidržení dílů před provrtáním.
Autor: balakrylrecyveci.cz
LED čelovka nebo dílenská svítilna s magnetem – Osvětlí tmavé rohy pod kuchyňskou linkou, za pračkou nebo pod kapotou auta ve chvíli, kdy obě ruce potřebují pracovat.
Autor: Ben Renč a archiv firmy
Sada ručních šroubováků – Je rychlou záchranou pro utažení vychozených úchytek a drobných šroubků tam, kde se nevyplatí vytahovat aku techniku.
Autor: Fieldmann
Skládací hliníkový žebřík nebo schůdky – Otevírají cestu k výměně žárovek, malování stropů, čištění okapů a údržbě míst, kam lidská ruka ze země nedosáhne.
Autor: Mall
Kombinované a štípací kleště – Tvoří klasickou dvojici pro pevné uchycení, ohýbání drátů a čisté štípání kabelů či hřebíků.
Autor: Triumf
Odlamovací nůž s náhradními čepeli – Zajišťuje čisté řezání kartonů, koberců, tapet, izolačních pěn a stahovacích pásků s minimální námahou.
Autor: Millwaukee
Digitální multimetr – Přináší jistotu při měření napětí v zásuvkách, testování baterií nebo hledání přerušených pojistek bez rizika úrazu.
Autor: Hioki
Dílenský vysavač (mokré/suché sání) – Zvládne vysát jemný prach po vrtání, piliny, hrubé nehodové nečistoty nebo dokonce rozlitou vodu, aniž by se poškodil jako běžný domácí vysavač.
Autor: Bosch