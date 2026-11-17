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Psi, kterým Češi neodolají. Podívejte se na výběr populárních plemen
Mezi nejoblíbenější psí plemena v roce 2026 v Česku dlouhodobě patří německý ovčák, jezevčík a čivava. Celosvětově a v žebříčcích American Kennel Clubu pak vévodí francouzský buldoček společně s...
Tyto bizarní kuchyňské vychytávky vznikly, když se inženýři utrhli ze řetězu
Krájet banán nožem? Jsme snad v pravěku? Ne! Takové přežitky, stejně jako ruční namotávání špaget na vidličku, jsme už překonali. Pokrok letí kupředu a nejrůznější vychytávky z hlubin internetu nás...
Od malých zahrad s bazénem po pražský vnitroblok. Představujeme Zahrady roku
Pět zahradních profíků si letos poctivě prošlo 17 zahrad přihlášených do 18. ročníku soutěže Zahrada roku 2026, pořádané Svazem zakládání a údržby zeleně. Porota udělila šest ocenění. Dvě zlaté,...
Chytrá kočičí taktika. Mňoukání není láska, ale způsob, jak s námi manipulovat
Nový vědecký výzkum odhaluje, že kočky nepoužívají mňoukání jako projev náklonnosti, ale jako cílený komunikační nástroj k získání potravy či pozornosti. Zároveň se ukazuje, že na rozdíl od psů či...
Dvaadvacet kutilských pomocníků, bez kterých se žádná domácnost neobejde
Prasklé těsnění, uvolněná polička nebo potřeba přivrtat nový držák dokážou v domácnosti pořádně potrápit, pokud nemáte po ruce správné vybavení. Přinášíme přehled 22 nepostradatelných kutilských...
Dvaadvacet kutilských pomocníků, bez kterých se žádná domácnost neobejde
Prasklé těsnění, uvolněná polička nebo potřeba přivrtat nový držák dokážou v domácnosti pořádně potrápit, pokud nemáte po ruce správné vybavení. Přinášíme přehled 22 nepostradatelných kutilských...
Pošlete hlas nejroztomilejším mazlíčkům listopadu, hrají o balík krmení
Fotoduel nejroztomilejších mazlíků odstartoval a každý hlas teď rozhodne o tom, kteří tři šťastlivci se nakonec zaradují z výhry. V listopadu se hraje o hodnotné ceny od německého výrobce krmiva...
Zimní obleček nemusí být pro psa dobrý skutek. Pejskař mu může i přitížit
Obleček pro psa rozhodně není jen samoúčelným módním výstřelkem. Malým, krátkosrstým nebo nemocným psům může během zimních měsíců výrazně pomoci a uchránit je před podchlazením. Naopak plemena s...
Chytrá kočičí taktika. Mňoukání není láska, ale způsob, jak s námi manipulovat
Nový vědecký výzkum odhaluje, že kočky nepoužívají mňoukání jako projev náklonnosti, ale jako cílený komunikační nástroj k získání potravy či pozornosti. Zároveň se ukazuje, že na rozdíl od psů či...
Tyto bizarní kuchyňské vychytávky vznikly, když se inženýři utrhli ze řetězu
Krájet banán nožem? Jsme snad v pravěku? Ne! Takové přežitky, stejně jako ruční namotávání špaget na vidličku, jsme už překonali. Pokrok letí kupředu a nejrůznější vychytávky z hlubin internetu nás...
Opičáka odvrhla matka a utěšoval ho plyšový orangutan. Teď se role obrátily
Opičáka Punche odvrhla vlastní matka hned po narození. Útěchu pak hledal u plyšového orangutana a utíkal se k němu schovat, kdykoli ho ostatní makaci v tlupě odehnali. Videa z jeho mládí pak obletěla...
Psi, kterým Češi neodolají. Podívejte se na výběr populárních plemen
Mezi nejoblíbenější psí plemena v roce 2026 v Česku dlouhodobě patří německý ovčák, jezevčík a čivava. Celosvětově a v žebříčcích American Kennel Clubu pak vévodí francouzský buldoček společně s...
Genitálie používají na obranu. Noční motýli lišajové se jimi brání netopýrům
V evolučním závodě ve zbrojení trvajícím už 65 milionů let vytáhli lišajové na netopýry jako hlavní zbraň své pohlavní orgány. Neméně zajímavě se ovšem dokážou bránit i jiné druhy.
Hobby dogging byl vtip z klubovny. Teď lidé venčí psy, kteří neexistují
Skupina lidí s prázdnými vodítky přeskakuje překážky, rozdává povely a chválí psy, které nikdo nevidí. Video z kurzu takzvaného hobby doggingu se tento týden znovu šíří po sociálních sítích, nové...
Zvířata znají lék na naše nemoci. Co se můžeme naučit od medvědů a rypošů?
Rány bez jizev, obezita bez cukrovky a dlouhý život bez rakoviny. Pro nás, obyčejné příslušníky druhu Homo sapiens, to zní jako nedostižný sen. Mnozí živí tvorové to však zvládají levou zadní a ještě...
Rodinný dům v Písečné u Jablunkova, 148m2 zastavěné plochy, 2881m2 pozemky
Písečná, okres Frýdek-Místek
4 900 000 Kč
Vojta Kotek dovezl na farmu kachny a hereckého kolegu ze Zrádců. Pro manželku
Je neuvěřitelné, jak si s Vojtou Kotkem hraje voda a kamení, respektive žulové bloky na pozemku, kde buduje svou rodinnou farmu. Bio farmu. A jak už se tomu méně a méně brání, protože voda si stejně...
Fenka utekla z poločasového závodu na fotbale. Stala se hvězdou přenosu
Poločasová přestávka v zápase NFL mezi Carolina Panthers a Denver Broncos měla patřit krátkému závodu psů. Jedna fenka corgi ovšem po doběhu usoudila, že její běh ještě nekončí. Lidé z ochranky i...