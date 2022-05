Jen vědět, jak na to. Jak řemeslník vyškolil Hare Krišnu v sádrokartonu

Petr s manželkou žijí v domku, kde mají nevyužívanou garáž. Tu by chtěli proměnit v plnohodnotnou garsonku, ve které by mohli přespat přátelé na návštěvě.

Podle prvních propočtů by se měl vyšplhat rozpočet na 200–250 tisíc korun, pokud by svěřili rekonstrukci firmě na klíč. Když přišel Václav Adamec, na první pohled odhalil „zádrhele“ přestavby.

Jelikož garáž zároveň sloužila jako technická místnost v domě, bylo třeba změnit hodně věcí, které je dobré svěřit specialistům. Tedy nejen rozvody elektřiny, ale v tomto případě i změnu rozvodu odpadů a vody, což přirozeně zvedlo cenu celé rekonstrukce.

Ale na zbytku už se mohla vyzkoušet Petrova schopnost učit se a zároveň i jeho píle. A tady majitel domu nezklamal. Sám přiznával, že by ho ani nenapadlo zkoušet pustit se do podobných prací sám, ale když mu Václav Adamec ukázal, jak na to, zjistil, že to vlastně není nic tak obtížného.

Takže tu zafungovalo to klasické: když víš, jak na to, není to problém. A to je to, za co platíme každou službu, kterou si běžně objednáváme. Rozmýšlíme, zda jsme ochotni věnovat tomu vlastní čas a energii, učit se nám neznámému umu, či to svěřit profesionálovi a zaplatit.

Ostatně podívejte se na video na zrychlený rychlokurz práce se sádrokartonem. Uvidíte, jaké profily použít i jak a proč je správně rozměřit a narastrovat.

Celý díl byl zářným příkladem toho, jak zkušenost profesionála může jedním slovem napovědět. Kdybychom měli takového „našeptávače“ po ruce vždy, když potřebujeme něco v domácnosti opravit, byli by řemeslníci bez práce. Protože většinou platíme za jejich zkušenosti. Co my jako amatéři děláme celý den, oni mají hotové za hodinu, protože vědí, jak na to.

A kolik nakonec Petr ušetřil? Za nezbytná řemesla a materiál zaplatil necelých sto tisíc korun. Takže rozdíl ve srovnání s tím, co by zaplatil firmě, ušetřil vlastní prací víc než sto padesát tisíc.